Molte persone hanno le sopracciglia chiare oppure poco folte e quindi non resistono alle tinture. Come tingere le sopracciglia usando solo prodotti naturali. Tingere le sopracciglia significa avere un’arcata ben definita e avere le sopracciglia più folte. Fino a pochi anni fa la tinta alle sopracciglia era poco utilizzata e vista come qualcosa che riguardasse solo le star, ma adesso le cose sono cambiate.

Sono sempre di più le donne che la usano e riescono così a dare al loro sguardo una profondità incredibile. Ci sono tantissimi prodotti che si possono usare di moltissimi brand, passando dai top di gamma del brand del lusso o degli esperti del beauty oppure marche più economiche. Le sfumature anche sono tantissime. Tra le varie opzioni c’è chi decide anche di tatuarsele per averle sempre perfette, cosa passata un po’ di moda ultimamente. Ma esistono dei modi per colorare le sopracciglia in modo naturale? Senza doverle tingere con prodotti chimici o arrivare a tatuarle.

Come tingere le sopracciglia usando solo prodotti naturali

Prima cosa che serve è del caffè, assicuratevi che ci sia caffeina all’interno e che non sia quindi deca. Versa un cucchiaio di caffè in una ciotolina e aggiungi un cucchiaio di latte. È necessario poi mescolare fino a quando non si avranno più grumi. Una volta che è senza grumi aggiungi poco miele. Quindi prendi il cacao e aggiungilo al composto e mescola. Aggiungi del latte per ottenere un composto denso e cremoso. Dopo aver controllato la consistenza, aggiungi un altro cucchiaino di miele e mezzo cucchiaino di cacao. Ricordati di mescolare bene. Ora siamo quasi pronti. Lava la faccia e le sopracciglia con un detergente per il viso che rimuova grasso e sporcizia dalla pelle.

Spalma il composto sulle tue sopracciglia evitando gli occhi e aspetta che diventino del colore che desideri. Rimuovi il composto dalle sopracciglia e lavati la faccia con il detergente per il viso.

Approfondimento

Perchè il cashmere costa così tanto?