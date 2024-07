Come sarà questa settimana per i mercati? Studio dei grafici dell’oro e di ENI

Fra oggi e domani è atteso un rimbalzo, almeno un tentativo, per poi lasciare spazio a nuove vendite. Come sarà questa settimana per i mercati? Dovrebbe dare inizio a una fase ribassista per tutti i mercati aizonari analizzati nei paragrafi successivi.

Studio del grafico dell’oro

La materia prima negli ultimi giorni si è mossa in area 2.404, dopo che nel corso dell’anno ha segnato il minimo 2.040,2 e il massimo a 2.488,4. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo e questo genera segnali rialzisti per il breve termine. Il supporto di lungo termine più importante al momento è 2.304, segnato durante la settimana del 3 giugno. Il cedimento di questo livello non vedrebbe supporti rilevanti fino a 2.200/2.150.

Dove potrebbero andare le azioni ENI?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 14,10 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 13,484 e il massimo a 15,57. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale e quindi i segnali sono contrastanti e poco affidabili. Il supporto di lungo termine più importante al momento è 13,484, segnato durante la settimana del 17 giugno. Il suo cedimento in chiusura settimanale potrebbe proiettare i prezzi verso la media mobile a 200 settimane, attualmente passante in area 12,089.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Accumulate con target a 17,04 euro, con una sottovalutazione stimata del 19% circa.

Come sarà questa settimana per i mercati? Come mantenere il polso della situazione di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 19 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.286

Eurostoxx Future

4.850

Ftse Mib Future

34.344

S&P500

5.505.

La tendenza settimanale al momento è ribassista per tutti gli indici analizzati in questa sezione. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.931

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

S&P500

5.670.

La chiusura odierna darà indicazioni preziose per i prossimi giorni ma anche “essere di auspicio” per quello che potrebbe accadere fino al setup dinamico del 16 agosto.

