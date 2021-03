La plastica costituisce un grandissimo problema per l’ambiente nonostante bottiglie e tappi di plastica, oggi, siano facilmente riciclabili. È evidente che un corretto riciclo della plastica sia fondamentale per salvaguardare l’ecosistema già gravemente danneggiato.

Tuttavia, oltre al corretto riciclo, è possibile riutilizzare i tappi di plastica per trasformarli in oggetti utili e divertenti. Infatti, questi oggetti, potranno essere conservati e raccolti per essere riutilizzati in diversi modi creativi.

Dopo avere scoperto come possono essere utilizzati questi oggetti nessuno sarà più invogliato a buttarli via.

Ecco, come riutilizzare i tappi di plastica in modi davvero innovativi.

Collane e bracciali

Con i tappi di plastica è possibile dare vita a bellissimi bracciali e collane. Infatti, basterà unire i tappi colorati tra loro con fili o nastri colorati per realizzare, in pochissimo tempo degli oggettini davvero particolari.

Potranno anche essere aggiunte delle perline per personalizzare al massimo l’oggetto. Potranno essere scelti tappi dello stesso colore o anche di colori diversi.

Timbri

Per la gioia dei più piccoli è, poi, possibile utilizzare i tappi di plastica per dare vita a dei veri e propri timbri. Infatti, i tappi sono perfetti per fare da base a simpaticissimi timbri per divertire i bambini senza sporcarsi eccessivamente le mani.

Per crearli basterà acquistare in cartoleria degli stampini in gomma che potranno essere attaccati al tappo. Un altro metodo sarà utilizzare del polistirolo su cui si disegnerà la forma desiderata prima di attaccarlo sul tappo.

Rivestimenti per mobili

Per donare nuova luce a dei vecchi mobili, poi, sarà possibile utilizzare i tappi per rivestirli. Questo sarà facilitato dal fatto che la plastica è semplice da incollare alle superfici. Il risultato sarà sorprendente e i vecchi mobili torneranno protagonisti dell’arredamento.

Giochi per bambini

Sempre nell’ottica di divertire i bambini, poi, sarà possibile utilizzare i tappi per creare dei piccoli animaletti come, ad esempio, una tartaruga.

Utilizzando un pezzo di cartoncino colorato per riprodurre la sagoma dell’animale, e qualche piccola perlina per gli occhi, il divertimento sarà assicurato.

Cestino

Da ultimo, poi, sarà possibile creare un bellissimo cestino porta oggetti utilizzando i tappi delle bottiglie. Ci si dovrà servire di un ferro filato come base a cui attaccare i tappi.

Si è, quindi, visto come riutilizzare i tappi di plastica in modi davvero innovativi, basterà sprigionare un po’ di creatività.

Per imparare a riutilizzare i flaconi di detersivo si consiglia di leggere questo articolo.