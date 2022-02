Solitamente, i fondi di caffè e le cialde compostabili sono semplicemente buttati via nell’umido. In realtà questi avanzi hanno ancora tantissimo da offrire. Giusto due anni fa, l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT) creò una spugna capace di assorbire i metalli pesanti dall’acqua. Lo fece proprio iniziando la sua ricerca da fondi di caffè e silicone.

Il terriccio arricchito con fondi di caffè è ricco di minerali come ferro, potassio, magnesio e azoto. I fiori piantati su questa abbondanza di nutrienti cresceranno favolosi.

Pensiamo creativamente e ricicliamo senza spendere.

I fondi di caffè sono sostenibili e fanno bene.

Come riutilizzare fondi di caffè e bucce di frutta per avere piante rigogliose senza spendere troppo

Se vogliamo fertilizzare in modo naturale e prenderci cura delle nostre piante senza spendere usiamo fondi di caffè.

Conserviamoli dopo l’uso e lasciamoli asciugare dall’acqua di cottura. Poi usiamoli per un mix con pochi semi di lino e carote pestati. Il composto è pronto da piantare o da spargere nei nostri vasi di fiori e piante. Questo semplice preparato con fondi del caffè e cialde compostabili allontana lumachine e insetti dal nostro giardino.

Le bucce della frutta fresca, che di solito finiscono nell’umido, diventano un’acqua miracolosa per innaffiare. Mettiamole in un grande contenitore e riempiamo d’acqua. Lasciamo riposare e arricchire per almeno 12 ore poi usiamo l’acqua per bagnare le nostre piante come sempre. La loro fioritura bellissima e rigogliosa sarà come ricevere un bel “Grazie!”.

Quindi ora sappiamo che i fondi di caffè e le cialde compostabili possono avere una seconda vita ecologica e sostenibile nelle nostre case. Insieme ai gusci delle uova e le stesse uova marce che spesso finiscono nell’umido sono Super Fertilizzanti.

I gusci della frutta secca possiamo usarli per creare degli strati drenanti nei nostri vasi. Oppure mischiamoli semplicemente al terriccio per dare aria alla terra. Ancora, in inverno ed estate usiamo i gusci per coprire la terra nei vasi proteggendola così dal gelo e dai raggi e impedire la crescita delle erbacce.

Prenderci cura del nostro giardino, piccolo o grande che sia, e della nostra casa è la valida risposta alla domanda sul come riutilizzare fondi di caffè e bucce di frutta. Questi sono residui sono insostituibili fertilizzanti, detergenti e sgrassanti senza spendere.

3 idee per la cura della nostra casa

I fondi di caffè e le cialde compostabili possono diventare anche eccellenti alleati nelle faccende domestiche.

Inumidiamo i residui e usiamoli per pulire via le macchie di sporco da tutte le superfici. Misceliamo con poche gocce di detersivo per cancellare macchie di salse e olio.

Usiamoli nel frigorifero per assorbire gli odori e deodorare, dopo averli fatti seccare e messi in un contenitore senza coperchio.

Adoperiamoli ancora per nascondere i graffi sui mobili in legno scuro. Misceliamo fondi di caffè all’acqua e lasciamo riposare per qualche ora. Trattiamo i graffi con l’acqua di caffè su un pennellino o uno spazzolino.