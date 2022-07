Come risparmiare la batteria del laptop con 6 utili consigli

Se gestiamo correttamente la batteria del nostro laptop, potremo risparmiare la ricarica, l’autonomia della batteria, le risorse e il denaro.

In questo articolo vedremo 6 consigli brevi ed efficaci per raggiungere questi obbiettivi.

I laptop sono diventati ancora più indispensabili durante la pandemia a causa dello smart working e anche per motivi di distrazione. Questi dispositivi sono diventati quasi indispensabili.

Ogni batteria è composta, tra le altre cose, da terre rare e metalli, che vengono creati in processi complessi.

Intere aree di terra vengono dissotterrate, molti dei materiali necessari sono disponibili solo in una determinata regione del mondo e gli abitanti e gli animali autoctoni soffrono per la distruzione dell’ambiente.

Se risparmiamo la batteria del nostro pc portatile e lo trattiamo con cura, ne prolunghiamo la vita e lo utilizzeremo più a lungo.

Come risparmiare la batteria del computer con 6 utili consigli

Prima di tutto dobbiamo capire quale batteria ha il nostro pc. La batteria agli ioni di litio, per esempio, è quella utilizzata maggiormente.

La batteria ai polimeri di litio, invece, oggigiorno si trova nella maggior parte degli smartphone e non differisce dalla batteria agli ioni in termini di comportamento di carica.

Il computer funziona al meglio quando si lavora con una carica della batteria dal 20 all’80 percento. È all’interno di questo intervallo che proteggiamo la batteria in modo più efficace.

La situazione è diversa con la batteria ricaricabile al nichel-cadmio (NiCD) e la batteria ricaricabile al nichel-metallo idruro (NiMH) .

Con queste batterie se non si attende che siano completamente scariche, la batteria si caricherà solo parzialmente. A lungo termine ciò si tradurrà in una vita breve.

La batteria deve quindi essere scaricata completamente a zero su base regolare.

Per salvaguardare il nostro laptop non dovremmo far stare i dispositivi né a temperature troppo calde né troppo fredde. Questo è il secondo consiglio.

Per risparmiare la batteria dovremmo alle temperature, che dovrebbero essere comprese tra zero e 30 gradi. Dobbiamo proteggerle dal surriscaldamento, evitando la luce solare diretta, la vicinanza a stufe e termosifoni.

La batteria al litio non è in grado di resistere a temperature superiori a 35 gradi Celsius per diversi giorni. Si verificano danni irreparabili.

Dobbiamo evitare temperature troppo fredde poiché rallentano i processi elettrochimici nelle batterie. Il liquido elettrolitico contenuto diventa più lento, determinando un’elevata resistenza interna. Quindi le quantità richieste di elettricità non possono più essere trasmesse e questo può portare ad una rovina definitiva.

Il terzo consiglio è il seguente: se il nostro Pc ha una batteria rimovibile, ma usiamo il laptop sempre in modalità stazionaria, dovremmo rimuoverla e lasciare il laptop direttamente collegato alla rete elettrica.

Ecco come possiamo ricaricare il laptop anche senza caricatore.

Gli ultimi suggerimenti per proteggere il nostro laptop

Come risparmiare la batteria del computer con questi ultimi tre consigli.

Il quarto consiglio è spegnere il laptop il più spesso possibile e utilizzare un’illuminazione più bassa.

Il quinto consiglio è non lasciare il laptop in standby per troppo tempo, perché questo fa consumare più batteria rispetto allo spegnimento. Durante la notte vale la pena spegnere il dispositivo.

Il sesto consiglio per risparmiare la batteria del laptop è chiudere le schede del browser non necessarie. Lo stesso vale per i programmi non necessari in esecuzione in background.

