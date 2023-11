Come raddoppiare i tuoi soldi in circa 20 anni con un solo investimento sicuro e dal rendimento garantito

Come raddoppiare i tuoi soldi in circa 20 anni-Foto da pixabay.com

È possibile raddoppiare molto semplicemente i tuoi soldi in circa 20 anni con un solo investimento sicuro e garantito. Basta acquistare un solo titolo di Stato, in particolare un BTP.

È possibile raddoppiare un capitale in circa 20 anni con un solo investimento sicuro e garantito? La risposta è positiva. Ottenere questo risultato è davvero semplice, alla portata di tutti, esperti dei mercati finanziari, meno esperti e totalmente privi di conoscenze specifiche. In questo articolo scoprirai il segreto per far fruttare i tuoi risparmi senza correre rischi e senza dover fare nulla di complicato. Ti basterà avere pazienza di attendere la scadenza di un titolo di Stato che oggi offre un rendimento eccezionale.

Perché i BTP sono una ghiotta occasione di guadagno per tutti

I BTP, Buoni del Tesoro poliennale sono formidabili strumenti di investimento che garantiscono un guadagno a scadenza. Si tratta di prestiti che lo Stato emette per finanziarsi e che pagano una cedola annua, cioè un interesse fisso, agli investitori che li acquistano. Tra l’altro gli interessi annuali sono pagati in due cedole semestrali, quindi garantisco anche un flusso di reddito a chi li possiede. Oggi, grazie ai tassi di interesse elevati, i BTP offrono guadagni inimmaginabili fino a solo 24 mesi fa. Infatti, alcuni titoli arrivano ad offrire un rendimento annuo che supera il 5% netto.

Caratteristiche del BTP scadenza a settembre del 2044

Uno dei BTP più interessanti sul mercato è quello con scadenza a settembre del 2044 e codice ISIN IT0004923998. Si tratta di un titolo che ha una cedola annua del 4,75%, cioè paga ogni anno 4,75 euro per ogni 100 euro nominali investiti. Ricordiamo che il valore nominale è il prezzo facciale del titolo, quello di rimborso. Il prezzo di questo BTP al momento della scrittura di questo articolo era di circa 96,3 centesimi. Quindi come raddoppiare i tuoi soldi con questo BTP? Acquistando il Buono poliennale del Tesoro a questo prezzo e mantenendolo fino alla scadenza, otterresti un rendimento effettivo netto annuo del 4,5% (dati rilevati dal portale di Borsa italiana). Quindi il rendimento totale sarebbe vicino al 94% netto. In altre parole, acquistando oggi e mantenendo l’investimento fino alla scadenza potresti quasi raddoppiare i soldi investiti.

Come raddoppiare i tuoi soldi con il BTP settembre 2044

Se vuoi raddoppiare i soldi in meno di 20 anni con un solo investimento sicuro e garantito, non devi fare altro che comprare questo BTP. Una volta acquistato occorre solo aspettare pazientemente la sua scadenza e incassare le cedole periodiche e il capitale investito. Per comprare questo e altri titoli di Stato e guadagnare, non serve essere esperti di mercati finanziari e non serve avere capitali ingenti. Infatti l’investimento minimo parte da 1.000 euro. Tuttavia prima di investire è meglio sentire il parere di un esperto per valutare se l’investimento è compatibile con il tuo obiettivo finanziario.