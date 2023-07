Come pulire i sandali macchiati dal sudore: secondo i calzolai questo trucco è il migliore per togliere gli aloni

Estate è tempo di scarpe aperte. I sandali sono le calzature che tutti indossano quando il gran caldo colpisce. Le alte temperature ci fanno sudare molto e nostri piedi non fanno di certo eccezione. Molte calzature hanno la suola liscia mentre altre quella scamosciata. Oggi vogliamo farci consigliare da coloro che con le scarpe lavorano ogni giorno: i calzolai.

Come fare se le nostre calzature restano con la suola macchiata? Camminare con sandali che sembrano sporchi non è di certo una cosa che facciamo volentieri.

Per fortuna, quando i sandali si macchiano non è necessario buttarli via. In commercio esistono molti prodotti validi per la pulizia delle scarpe, ma devi sapere che alcuni rimedi della nonna sono davvero formidabili.

Con questo articolo oggi ti sveliamo alcuni trucchi d’oro approvati dagli esperti di calzature e che tutti noi possiamo provare a casa a costo zero. Se stai cercando una soluzione a questo comunissimo problema, leggendo qui di seguito troverai tutte le risposte.

Come pulire i sandali macchiati dal sudore: se la suola è scamosciata bastano solo 2 ingredienti

I sandali con la suola scamosciata sono estremamente comodi ma si macchiano anche molto facilmente. Quello che puoi fare per togliere quegli orribili aloni scuri è usare del succo di limone. Come probabilmente sai già, il succo di limone è in grado di schiarire i tessuti e per questo motivo possiamo usarlo a nostro vantaggio.

Pertanto, spremi il succo di un limone e bagna con questo prodotto un bastoncino di cotone. Tampona per bene le macchie sul plantare dei sandali e aspetta che asciughi.

Per finire, cospargi la suola delle tue scarpe aperte con uno strato di borotalco. Lascialo agire per tutta la notte e la mattina prima di indossare i sandali rimuovi la polvere con un panno morbido o una spazzola. Le tue scarpe saranno di nuovo pulite e profumate.

Sandali con la suola in pelle? Se non sai come pulirla prova questo metodo delicato ma efficace

Come pulire i sandali macchiati dal sudore? Unisci 10 gocce di tea tree oil, un cucchiaio di sapone per piatti delicato e dell’amido di mais. Mescola il tutto e aggiungi a questa soluzione un bicchiere d’acqua. Trasferisci il tutto in una bottiglia munita di vaporizzatore e spruzza il prodotto sulla suola dei tuoi sandali.

A questo punto, strofina con forza un panno morbido sulle macchie e vedrai che in pochi minuti spariranno. L’amido di mais serve ad assorbire il sudore e le macchie da esso provocate: parola degli esperti. Il tea tree è un olio essenziale dalle 1000 virtù, tra le quali antibatteriche ed anti-odore. Infine, il sapone per i piatti è perfetto per rimuovere ogni macchia alla perfezione.

I tuoi piedi sudano troppo? Pulisci le scarpe regolarmente e prova questo trucco geniale

Ovviamente non esiste una regola universale, ma se ti sudano molto i piedi è buona norma pulire le scarpe ogni settimana. Se invece non soffri di sudorazione eccessiva, può bastare pulirle una volta al mese.

Lo sapevi che la sera prima di andare a dormire dovresti fare un lungo pediluvio con aceto di mele e bicarbonato? La tua pelle sarà morbida, liscia e suderà di meno. Hai già provato?