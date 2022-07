Piccole abitudini possono creare grandi cambiamenti, non immediatamente, ma nel tempo si possono ottenere effetti di vasta portata.

Nell’articolo vedremo come possiamo cambiare la nostra vita con delle mini abitudini.

I nostri obiettivi di solito si assomigliano molto: tutti vogliamo vivere più sani, fare più sport, trovare un nuovo lavoro soddisfacente e con un buon stipendio.

Ma per raggiungere questi obiettivi dobbiamo necessariamente cambiare qualcosa nella nostra vita. Se non vogliamo che i cambiamenti siano traumatici, possiamo scegliere di cambiare poche mini abitudini al giorno.

Cosa sono e come possono cambiare la nostra vita?

Come ottenere effetti di vasta portata con piccoli cambiamenti quotidiani? Lo spieghiamo dettagliatamente.

Se facciamo troppi cambiamenti in una volta sola, il nostro cervello dopo poco tempo ci dirà: “Torniamo a fare tutto come al solito, è molto meno faticoso”. Questo accade perché ogni nuova abitudine ci costa forza ed energia.

Le mini abitudini, invece, ci costano pochissima energia, perché sono piccole e ci sembrano semplici. I compiti piccoli richiedono poco sforzo ed è facile eseguirli, perché una mini abitudine dura al massimo qualche minuto. Le mini abitudini funzionano in tutti i settori: alimentazione, sport, hobby, lavoro o relazioni.

Ad esempio una mini abitudine semplice potrebbe essere: bere un bicchiere d’acqua tiepida appena dopo esserci alzati. Oppure fare 5 flessioni ogni giorno prima di pranzo. O ancora inviare una mail di lavoro ogni sera dopo cena.

È importante non iniziare con troppe mini abitudini. Meglio iniziare con una o due al giorno. Quando ci si è abituati, se ne potranno aggiungere altre. Così a piccoli passi potremo guidare le nostre vite nella giusta direzione. Per chi cerca la pace interiore ci sono altri 5 utili ed efficaci consigli da seguire.

Come ottenere effetti di vasta portata con dei piccoli cambiamenti quotidiani che potrebbero migliorare la nostra vita

Questi mini cambiamenti quotidiani non hanno un impatto immediato, ma i successi sono più duraturi, perché difficilmente troveremo delle scuse per saltare dei piccoli impegni che richiedono solo qualche minuto. In questo modo saremo spinti a perseverare, non sentendo il senso del fallimento e ci prepareremo al successo.

Se impariamo una parola inglese al giorno, in una settimana saranno sette. Se leggiamo una pagina di un libro al giorno, in una settimana saranno sette. Ed ancora, se facciamo 5 flessioni al giorno, in una settimana saranno 35.

A poco a poco andremo avanti e raggiungeremo grandi risultati, con piccoli passi, senza stancarci o annoiarci. Il successo dei piccoli cambiamenti sta proprio in questo, riuscire a perseverare più a lungo senza lasciare i propri progetti ed obiettivi a metà strada, come spesso accade.

