Come investire i soldi sui mercati azionari secondo i consigli di Ennio Doris, socio di Berlusconi e presidente fondatore della Banca Mediolanum

Imprenditore definito “visionario” per la sua saggezza e lungimiranza, era anche un inguaribile ottimista, che con l’ex presidente della Fininvest aveva un rapporto di solida amicizia: ecco gli insegnamenti di Ennio Doris su come investire i propri soldi.

Le parole dello spot di Banca Mediolanum resteranno impresse a lungo nelle menti degli italiani. “Costruita intorno a te”, recitava lo slogan. La comunicazione verteva su un punto strategico, che era anche uno dei nodi essenziali dell’approccio di Berlusconi con gli elettori. Il senso che si voleva trasmettere era quello della famiglia, intesa anche come istituzioni non fredde e insensibili, ma a misura d’uomo. Ennio Doris è stato un imprenditore di estrema levatura, nonché, un comunicatore eccezionale. Vale la pena, quindi, di apprendere da lui come investire i soldi sui mercati azionari, ed ascoltare i suoi consigli finanziari. Nato in provincia di Padova nel 1940, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale presso una famiglia di agricoltori, Ennio Doris non è certo nato ricco. Ma ha saputo diventarlo. Fu mandato eccezionalmente a scuola solo a causa di un problema di salute, che non gli consentiva di lavorare nei campi con fratelli e genitori. Dopo aver frequentato ragioneria, Ennio si laureerà presso la Bocconi, nella facoltà di Economia e Commercio.

Come investire i soldi sui mercati azionari secondo Ennio Doris

Ennio Doris si lancia nel mondo della finanza con grande forza e tenacia, qualità che gli consentiranno di travalicare da subito le mansioni più umili o marginali. Inizia come consulente finanziario porta a porta presso Fideuram, imparando ad entrare in relazione profonda con i suoi interlocutori. Man mano che la sua carriera avanza, Doris comprende che all’attività bancaria manca di qualcosa. Ovvero, la capacità di rispondere al cliente di ogni aspetto della sua vita, dall’apertura dei conti, alla copertura assicurativa, alla possibilità di mettere a frutto degli investimenti. Finalmente, negli anni 90, conobbe l’investitore che in questo suo progetto di riforma bancaria poteva fare la differenza. Fu così che nacque il sodalizio con Silvio Berlusconi.

I consigli su come investire il proprio denaro

Il fondatore di Banca Mediolanum era una personalità ottimista, che quasi sempre incoraggiava gli investitori. Vediamo su quali presupposti.

Diversificare: Ennio Doris sapeva che quando si decide di acquistare singole azioni, una percentuale di rischio più elevato c’è sempre. Si dovrebbe diversificare sempre sulle Borse mondiali “pesate” in base al PIL (Prodotto Interno Lordo) per tentare di “abbattere/minimizzare” questo rischio;

Approcciare il tema dell’investimento gradualmente: oscillazione e volatilità sono caratteristiche dell’investimento, dunque è necessario acquistare in momenti diversi (piano di accumulo e dollar cost averaging), per poter fare una media;

Ragionare su un’ottica di lungo termine (15/20 anni): quando si investe sui mercati azionari, non bisogna avere fretta;

Inoltre, da grande osservatore qual era, Ennio Doris ha sempre esortato a gestire correttamente l’emotività in tempi di crisi e panico. Fallimenti o momenti di scoramento, sia che si tratti di multinazionali o piccole realtà, non dovrebbero mai influenzare la lucidità con cui si prendono delle decisioni. Anzi “le crisi dei mercati che sono cicliche come le stagioni”, rappresentano un’occasione di acquisto per abbassare il livello di carico delle proprie posizioni e quindi aumentare il rendimento nel lungo termine.

Lettura consigliata

