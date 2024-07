Da come inizierà la settimana borsistica riteniamo che verranno date indicazioni fino alla fine del mese. Vedremo cosa accadrà.

UBP Union Bancaire Privée consiglia di investire sui Paesi emergenti

UBP suggerisce agli investitori di considerare le azioni dei mercati emergenti per diversificare i loro portafogli rispetto ai mercati sviluppati. Nel 2023, il settore tecnologico ha dominato i rendimenti, aumentando il divario di valutazione tra i mercati emergenti e quelli sviluppati, esacerbato dalla situazione politica in Cina. Per il 2024, si prevede una ripresa dei prezzi delle materie prime e un maggiore interesse per i titoli value, favorendo i mercati emergenti.

Dove investire nei mercati emergenti

L’Asia ha performato meglio dell’America Latina e dell’EMEA, grazie alla forte crescita di titoli legati ai semiconduttori e all’intelligenza artificiale, con Taiwan in aumento di oltre il 20%. Al contrario, il Brasile ha perso oltre il 10% a causa di preoccupazioni macroeconomiche, ma questa potrebbe essere un’opportunità d’ingresso temporanea.

Come cambiano le strategie di investimento in Cina

In Cina, settori come le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile presentano rischi maggiori a causa delle politiche USA e UE per ridurre la dipendenza dalla Cina. Le autorità cinesi hanno aumentato i controlli sulle aziende sanitarie ed educative, e alcune sono state colpite da leggi statunitensi. Si consiglia di puntare su società che operano principalmente nel mercato interno o in altri mercati emergenti.

La crescente importanza dell’India

Nel 2024, l’India è diventata la quinta economia mondiale, trainata dalla demografia, urbanizzazione, infrastrutture e spesa pubblica. L’interesse degli investitori si è esteso a piccole-medie imprese e opportunità ambientali, in particolare nel settore delle infrastrutture e dell’energia pulita.

Opportunità di investimento e prospettive tematiche

I settori finanziari sono interessanti grazie a tassi più elevati e qualità stabile degli asset. L’ammodernamento delle reti è cruciale per la transizione energetica, offrendo grandi opportunità. Il settore dei semiconduttori è in crescita grazie agli investimenti nell’intelligenza artificiale, con focus su una produzione efficiente dal punto di vista energetico. Anche la mobilità sostenibile, soprattutto nei veicoli elettrici e nelle batterie, è promettente nelle regioni non soggette a restrizioni commerciali anticinesi.

In generale, le azioni dei mercati emergenti sono sottovalutate e offrono potenziali vantaggi di diversificazione. Nonostante le recenti debolezze in alcuni temi ambientali, si prevede una ripresa grazie alla continua domanda di soluzioni a basse emissioni di carbonio, rendendo il momento opportuno per investire nei mercati emergenti nell’impact investing.

Come inizierà la settimana borsistica?

La seduta di contrattazione del giorno 12 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.917

Eurostoxx Future

5.085

Ftse Mib Future

34.749

S&P500

5.615,3.

Infatti, la tendenza settimanale è ribassista in Europa e rialzista a Wall Street. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista sui mercati europei? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.695

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

Cosa potrebbe far invece fermare la tendenza rialzista a Wall Street? Chiusure della settimana inferiori a:

S&P500

5.560.

I primi giorni di contrattazione (lunedì e martedì) daranno indicazioni preziose sul futuro andamento settimanale. Fra oggi e domani infatti, tireremo le somme.

Lettura consigliata

I 4 segni zodiacali più infedeli e traditori di tutti, ecco chi sono