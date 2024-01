Come guadagnare anche 200 euro all’ora lavorando da remoto e senza una laurea

Come guadagnare anche 200 euro all'ora lavorando da remoto-Foto da pixabay.com

Si può guadagnare 200 euro all’ora lavorando da casa e senza avere una laurea. Esistono lavori online che permettono di guadagnare cifre importanti, anche senza un titolo universitario.

Se pensi che per lavorare da remoto sia necessario avere una laurea, ti sbagli. Esistono molti lavori online che richiedono solo competenze specifiche e che offrono un buon reddito. Uno di questi è il freelance content writer, ovvero uno scrittore che crea contenuti per siti web, blog, social media e altri canali digitali.

Come guadagnare anche 200 euro all’ora col content writing

Il freelance content writer non ha bisogno di una laurea, ma deve avere una buona padronanza della lingua italiana e possibilmente di quella inglese. Inoltre deve avere una buona capacità di ricerca e di organizzazione delle informazioni, e una buona conoscenza delle tecniche di SEO (Search Engine Optimization). Grazie alle tecniche SEO si può ottimizzare un contenuto per posizionarsi nelle prime posizioni dei motori di ricerca.

Caratteristiche del lavoro

Questa figura professionale grazie alla sua specializzazione può guadagnare fino a 200 euro all’ora e anche di più, a seconda della qualità e della quantità dei suoi lavori. Inoltre, può scegliere i suoi orari e i suoi clienti, lavorando da casa o da qualsiasi luogo connesso a internet.

Ma come trovare lavoro da freelance content writer? Basta avere un computer connesso a internet, un account su una piattaforma di freelance come Upwork o Fiverr, e un portfolio dei propri lavori precedenti. In pochi mesi, si può iniziare a ricevere offerte e a creare una reputazione nel mercato.

Per diventare un content writer, occorrono alcune competenze fondamentali

Un content writer conosce bene la lingua italiana e possibilmente quella inglese, sia scritta che parlata, con una buona padronanza grammaticale. Deve essere in grado di scrivere testi chiari, corretti e coerenti, adatti al pubblico e al canale di comunicazione. Deve avere creatività, ovvero la capacità di generare contenuti originali, interessanti e coinvolgenti.

Abbiamo già letto sopra come la capacità di trovare e selezionare le informazioni più rilevanti e aggiornate sul tema che stai trattando sia fondamentale. A questa competenza si aggiunge la conoscenza delle tecniche SEO. Infine un freelancer deve avere la capacità di organizzare le proprie attività in modo efficiente ed efficace. Deve essere in grado di rispettare i tempi stabiliti dai clienti o dai propri impegni personali.