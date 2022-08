L’intensificarsi della lotta al contante da parte del Governo ha avvicinato sempre più persone all’utilizzo della moneta elettrica. Ormai anche per coloro che proprio non ne volevano sapere, l’utilizzo di carte di credito, debito e prepagate è ormai normalità. Tant’è che ormai i negozianti per non rischiare inutili sanzioni, hanno dovuto necessariamente adeguarsi ed essere forniti di POS per consentire tali pagamenti. Ma oltre a questo tipo di pagamenti spesso utilizzati per fruire delle diverse detrazioni fiscali previste, anche il bonifico è diventato uno strumento molto diffuso. È una delle operazioni più frequenti per chi possiede un conto corrente per trasferire una somma in modo sicuro da un conto ad un altro. Il trasferimento di denaro può avvenire tra persone fisiche, tra persone e aziende, tra aziende che abbiano un conto nella stessa o in diverse banche. Sia in Italia che all’estero.

I vantaggi

Il bonifico consiste in un movimento sicuro di denaro tracciabile che può eseguirsi allo sportello della banca o online mediante il servizio di home banking. Nel primo caso il bonifico si effettua addebitando il trasferimento di denaro sul proprio conto. Nonché, anche nel caso in cui non si è cliente della banca, si può fare un bonifico per cassa, effettuando un versamento in contanti. Nel secondo caso, si potrà utilizzare l’internet banking ed effettuare il bonifico comodamente da casa propria dal computer, tablet o cellulare. Esistono diversi tipi di bonifico, la distinzione principale è tra bonifici SEPA ed esteri.

La SEPA è l’area che comprende 36 paesi verso cui fare e ricevere pagamenti in euro secondo strumenti e regole comuni. I bonifici esteri consentono di fare pagamenti verso gli Stati non appartenenti all’area SEPA. I tempi e i costi del bonifico dipendono dalla tipologia prescelta, ad esempio può variare se è un bonifico istantaneo o ordinario.

Come fare un bonifico in contanti istantaneo anche di domenica in banca o Posta

Il bonifico istantaneo si esegue esattamente come il bonifico ordinario, ma ha il vantaggio di portare a termine il trasferimento di denaro molto più velocemente. Mentre con quello ordinario il trasferimento può impiegare fino a 3 giorni, con quello istantaneo l’operazione si conclude in pochi secondi. Può essere fatto in qualsiasi giorno anche festivo e a qualsiasi ora. I dati che serviranno per effettuare il bonifico istantaneo sono quelli personali dell’ordinante, del beneficiario, il codice IBAN di quest’ultimo e il suo istituto bancario. Infine la causale del bonifico.

L’importo del bonifico istantaneo può arrivare fino a 15.000 euro per ogni operazione. Lo svantaggio di questo tipo di bonifico è che non può essere revocato, essendo un pagamento immediato. Il Bonifico istantaneo inoltre può essere fatto anche alla Posta. In tal caso si dispongono di due operazioni giornaliere per un importo giornaliero di 5.000 euro verso le banche aderenti allo schema SEPA da PC, tablet e cellulari. Esattamente come i bonifici ordinari, anche quelli istantanei possono eseguirsi in contanti. Se abbiamo versato i soldi in contanti, potremmo eseguire il bonifico istantaneo anche un giorno festivo. Ecco pertanto come fare un bonifico in contanti istantaneo alla posta o in banca, pure se di domenica.

Lettura consigliata

Multe da 2.000 euro per questi pagamenti poco chiari anche con il POS