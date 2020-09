Come fare la dieta, cosa mangiare se quella scelta è disintossicante? Al riguardo non mancano le leggende metropolitane su quella che comunemente è definita come dieta depurativa.

Su come fare la dieta, infatti, la scelta cosiddetta detox rappresenta una tappa obbligata quando l’alimentazione non è stata bilanciata per un tempo più o meno lungo. Per esempio, dopo le festività più importanti come il Natale e la Pasqua, la dieta disintossicante torna sistematicamente in auge per rientrare dall’eccesso di grassi legato alle grandi abbuffate.

Come fare la dieta disintossicante, niente digiuno o barrette miracolose

Su come fare la dieta, cosa mangiare se quella scelta è disintossicante, infatti, non bisogna di certo azzerare le calorie. Ma abbattere il consumo di grassi, tenere al minimo necessario i carboidrati, ed incrementare la frutta e la verdura che sono i cibi idratanti per eccellenza e perfettamente utili allo scopo.

Su come fare la dieta disintossicante, infatti, non c’è alcun bisogno di spendere soldi in barrette o in intrugli miracolosi. E niente digiuno assoluto o inutili privazioni per disintossicare il corpo dagli eccessi alimentari.

Dieta detox, i risultati sono migliori abbinandola all’attività fisica

Ma è anche chiaro che, per rimettersi in forma, bisogna tenere alla larga gli alcolici ed è necessaria pure mezz’ora al giorno di attività fisica leggera. Per disintossicarsi, e magari perdere un chilo in una settimana, non solo non ha senso ed è pericoloso il digiuno. Ma è necessario pure evitare di esagerare facendo lunghe corse sotto il sole cocente per dimagrire, oppure indossare tute termiche. In tal caso, anziché puntare a reidratare il corpo, si otterrà infatti l’effetto contrario, ovverosia quello della perdita di liquidi.

La perfetta dieta depurativa, in sintesi, è infatti quella che prevede di continuare tranquillamente a mangiare. Ma puntando su alimenti che sono facili da digerire e, nello stesso tempo, a basso tenore proteico e lipidico. E quindi spazio nella dieta, per esempio, a finocchi, broccoli, carote e frutta a volontà. Dalle mele all’avocado, e passando per l’ananas. Idem per i legumi, a volontà e fino a sazietà tra lenticchie, ceci e fagioli.