La primavera sta arrivando e la casa probabilmente si sta riempiendo di vasi di piante, fiori e germogli. L’entusiasmo può essere tanto ma può anche essere smorzato da una presenza minacciosa nella nostra casa.

I nostri amici gatti sono molto amati da tutta la famiglia, ma possono anche trasformarsi nei peggiori nemici delle nostre piante e dei nostri vasi.

Oggi vedremo come evitare che i nostri gatti distruggano i vasi di piante.

Soluzioni salva vaso

Chiunque abbia un gatto sa che i nostri amici a quattro zampe hanno una vera e propria passione per le piante e la terra nei vasi: adorano giocarvici e rovesciarla. Sembra proprio che non si controllino e che sia più forte di loro, nessuna pianta è al sicuro dai nostri felini.

Per fortuna esiste qualcosa che possiamo fare se vogliamo evitare di gettare via le piante o di trascorrere il tempo a raccogliere la terra rovesciata sul pavimento.

Possiamo inserire nei vasi delle pietre, conchiglie o pigne in modo da nascondere il terriccio. In questo modo il gatto non subirà la tentazione di entrare nel vaso e iniziare a grattare. Le pietre o gli altri oggetti devono essere posti ben fitti in modo da rendere impossibile che il gatto entri nel vaso.

Altro rimedio consiste nel sistemare dei fondi di caffè nei sottovasi: col loro odore sgradevole per i mici li terranno alla larga.

L’ultima soluzione che proponiamo è quella di educare il micio col buon vecchio metodo comportamentista. Basterà dargli un categorico no, secco, ma mai urlato o accompagnato da gesti violenti. Sul lungo termine il gatto è possibile che imparerà e smetterà di rovinarci le piante.

Ed ecco come evitare che i nostri gatti distruggano i vasi di piante. Grazie a questi consigli potremo risolvere il grande problema dei gatti distruttori di vasi. Se li seguiremo non dovremo più rinunciare a rendere la nostra casa un giardino.

Per gli appassionati, qui troviamo un consiglio utile da seguire prima di piantare i semi nell’orto.