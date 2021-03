Sebbene non sia obbligatorio per legge, l’uso della museruola è vivamente consigliato per chiunque possieda un cane.

Avere questo utile strumento a portata di mano può rivelarsi provvidenziale in alcune circostanze.

A seconda del temperamento caratteriale del proprio animale, si deve necessariamente optare per scelte differenti.

Eventuali leggerezze commesse, in questa delicata fase di scelta, potrebbero presentare un conto molto salato da pagare in futuro.

Inutile aggiungere che in questi casi abbondare in termini di sicurezza è sempre consigliato.

In associazione alla museruola dovrebbe sempre essere presente un adeguato guinzaglio, utilissimo per tenere sotto controllo eventuali movimenti inconsulti del proprio cane.

Purtroppo si presentano con troppa frequenza spiacevoli episodi in cui l’incolumità di persone e animali, viene messa in serio pericolo.

Scopriamo insieme come educare il proprio cane a portare la museruola senza fare troppe storie.

Non essere precipitosi

In questo caso, come in molti altri, la fretta è davvero una cattiva consigliera. Essere precipitosi è una scelta che può rivelarsi estremamente deleteria.

Al contrario bisogna procedere a piccoli passi, ma con costanza. La situazione ideale sarebbe cercare di abituare il proprio cane, sin da cucciolo. In questo modo si partirebbe col piede giusto sin da subito. Procedendo per step inoltre, questo utilissimo oggetto non verrebbe considerato un corpo estraneo o dannoso.

Scegliendo il modello più adatto

Il modello più consigliato dagli esperti in materia è senza alcun dubbio quello a forma di gabbia.

Esistono in commercio moltissimi modelli differenti, per forme e materiali. Ciò che contraddistingue il principale benefico, per il nostro cane, è la sensazione di libertà. In ogni fase della giornata i naturali movimenti dell’animale, non devono essere in alcun modo ostacolati. La respirazione e la masticazione non dovranno essere disturbate, così come l’abbeveraggio.

Adottando comportamenti che permettano di mettere a proprio agio il cane, tutto filerà liscio come l’olio. Non si presenteranno i consueti, e spiacevolissimi, attriti che normalmente compaiono in queste circostanze.

Ecco svelato come educare il proprio cane a portare la museruola senza fare troppe storie.

Approfondimento

I pro e i contro della museruola che chiunque possieda un cane dovrebbe conoscere