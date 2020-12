Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il modo in cui accarezziamo un cane può renderci la sua persona preferita o quella che cercherà per sempre di evitare. Alcuni tipi di coccole possono essere poco gradite. Che si stia accarezzando il proprio cane o uno appena incontrato, ecco alcune strategie per coccole da evitare e da utilizzare.

Inizia tutto con un saluto corretto

La prima regola è non accarezzare mai un cane che non cerca il contatto visivo. Questo è particolarmente importante da applicare con i bambini, che spesso si avvicinano a cani che non sono predisposti a socializzare. Insegnare loro che un cane non è un peluche è fondamentale.

Anziché allungare la mano e toccare il cane, invitiamo i bambini a stabilire un contatto accovacciandosi, per essere più vicino al all’altezza del cane. Con un cane riservato o pauroso, occorre girare il corpo di lato per rendersi meno minacciosi. Se si ha a che fare con un cane fiducioso, si può invitarlo ad avvicinarsi chinandosi leggermente, indietreggiando e parlando in tono tranquillo. Sarà facile conquistare la sua fiducia, se si seguono queste indicazioni.

Di base, si deve evitare di torreggiare sopra il cane, anche con le mani; questo può essere percepito come una minaccia. Con un cane timido, fingere di ignorarlo e distogliere lo sguardo per i primi istanti finché non scopre che è sicuro avvicinarsi.

Come conquistare un cane in poche semplici mosse

Un cane amichevole si avvicinerà con le orecchie leggermente arretrate e la coda tesa a media altezza dietro di lui, con un ampio scodinzolio. Quando il cane annusa l’umano, sta raccogliendo informazioni su di lui, ma non è necessariamente un invito ad accarezzarlo.

Una volta che l’avvicinamento è stato effettuato, accarezzare lentamente il cane sul petto, sulle spalle e sulla base del collo e della coda. Bastano delle semplici mosse, e l’animale cercherà attivamente un contatto quando si smetterà di accarezzarlo. Se il cane tenta di allontanarsi o mostra disagio, come leccarsi le labbra o mostrare il bianco degli occhi, bisognerà dargli un po’ di spazio.

Punti strategici

La maggior parte dei cani si sente a proprio agio quando viene accarezzata nei punti menzionati sopra, ma individualmente possono preferire dei punti specifici. Alla maggior parte dei cani non piace essere toccati sul capo e sul muso, sulle orecchie, sulle zampe e sulla coda. Carezze lente, simili a un massaggio delicato o a un grattino, possono calmare il nostro quattrozampe.

Ed ecco come conquistare un cane in poche semplici mosse.