Solitamente durante il mese di agosto inizia un ritraccaimento che poi tende a continuare fino a metà ottobre. Questo movimento trova “radice” intorno alla metà del mese. Accadrà anche stavolta? Dopo i forti rialzi degli ultimi mesi, dove l’andamento è stato supportato da una continua rotazione settoriale, potrebbe accadere ancora il meglio. Cioè, potremno assistere a ulteriori rialzi. Come al solito quindi, l’attenzione dovrà essere posta non sulle idee, ma sulla tendenza dei prezzi. Il primo step sarà quello di analizzare come chiuderà questa settimana dei mercati azionari. Poi, quello che accadrà a inizio della prossima, fra lunedì e martedì. Attenzione comunque alla volatilità intraday da ora in poi. Infatti, i volumi diminuiranno drasticamente.

Dove potrebbero andare le azioni Stellantis?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 15,19 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 15,81 e il massimo a 25,60. I prezzi attuali sono sotto il POC annuale, che attualmente passa a 20,30 circa. Ora i prezzi sembrerebbero indirizzati verso il POC dello scorso anno, passante a 13,92 circa.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso. Il supporto di lungo termine più importante al momento è 13,484, segnato durante la settimana del 17 giugno. Il suo cedimento in chiusura settimanale potrebbe proiettare i prezzi verso la media mobile a 200 settimane, attualmente passante in area 12,089.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Accumulate con target a 24,09 euro, con una sottovalutazione stimata del 50% circa.

Come chiuderà questa settimana dei mercati azionari?

La seduta di contrattazione del giorno 1 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.118

Eurostoxx Future

4.774

Ftse Mib Future

32.935

S&P500

5.446,61.

Oggi potrebbe dare indicazioni affidabili fino a ferragosto. Come chiuderà questa settimana? Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure della seduta odierna superiori a:

Dax Future

18.931

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

S&P500

5.670.

