Non sono poche le famiglie che si trovano escluse da prestazioni agevolate ed assistenziali perché nel nucleo familiare è presente un figlio o un qualsiasi altro soggetto che fa salire l’ISEE. Un problema che riguarda il reddito di cittadinanza fino a 780 euro al mese e tutte le altre prestazioni agevolate in vigore.

Tutte prestazioni che prevedono un ISEE in corso di validità ed entro una determinata soglia. Eliminare dal nucleo familiare il soggetto che fa salire l’ISEE oltre la soglia, è argomento che interessa a molti. Ci sono per esempio famiglie con un figlio che lavora e con i genitori disoccupati che avrebbero diritto al reddito di cittadinanza. Ma se il figlio è ancora nel nucleo familiare ecco che la prestazione è negata. Cambiare residenza però adesso diventa più facile, perché la procedura può essere effettuata comodamente da casa.

Come cambiare la residenza in modo facile e da casa per prendere fino a 780 euro di Bonus ed altre agevolazioni che passano per l’ISEE

Niente code al proprio Comune presso gli uffici o appuntamenti da prendere per cambiare la residenza. Infatti la procedura è fattibile da casa, tramite PC, smartphone o tablet. E non serve nemmeno la PEC come era necessario fino ad oggi. Infatti adesso, chi è in possesso di SPID, CNS o CIE, potrà collegarsi direttamente alla ANPR (Anagrafe della popolazione residente), un portale dove oltre al cambio di residenza sarà possibile effettuare diverse altre operazioni. E si tratta di operazioni per le quali fino ad oggi non c’era via alternativa alla presentazione diretta presso gli uffici addetti del proprio Comune. Una novità che va nell’indirizzo della completa semplificazione del rapporto tra cittadini e PA.

Perché può essere importante

Nel sistema assistenziale italiano assume una rilevanza sempre più fondamentale l’ISEE. Con una certificazione troppo elevata si rischia di perdere alcuni diritti che invece sarebbe fruibili con un ISEE basso. E dal momento che patrimoni e redditi che incidono, sono riferiti a tutta la famiglia del richiedente, ecco che emergono i problemi. Perché se è vero che eliminare dal proprio ISEE un figlio che lavora potrebbe tornare utile, è vero anche il contrario.

In pratica, anche il figlio che ha difficoltà di indipendenza economica può trovare utile uscire da un nucleo familiare dove i genitori lavorano. Per poter avere accesso a prestazioni sociali ed assistenziali per esempio. Ed il cambio di residenza adesso si può fare tramite il già citato portale. Grazie all’ANPR si possono scaricare anche tutti i certificati anagrafici. Tornando alla domanda sul come cambiare la residenza in modo facile, va detto che il cambio è ammesso per svariati motivi. Infatti è ammesso il cambio di residenza da un Comune all’altro o nello stesso Comune. Ma anche nel caso di rimpatrio dall’estero e in generale in caso di trasferimento in una nuova qualsiasi nuova abitazione. Il portale che è stato sperimentato dallo scorso febbraio da ieri 27 aprile 2022 è esteso ad ogni Comune italiano.

