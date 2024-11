Come avere un rendimento annuale con un piccolo capitale di partenza

Immagina di avere un capitale di partenza e di volere ottenere un flusso di reddito costante, come puoi fare? Ecco tutti i modi per guadagnare impiegando dei soldi.

Ci sono diverse opzioni per generare un flusso di reddito annuale con un capitale. Tuttavia, è importante notare che ogni opzione comporta un livello di rischio e che i rendimenti possono variare. Inoltre, la scelta dipende dai tuoi obiettivi finanziari, la tua tolleranza al rischio e la tua esperienza.

Accorgimenti per avere un rendimento annuale con un piccolo capitale

Ipotizziamo che tu abbia venduto una casa ricavando 400.000 euro. Come impiegare questa somma di denaro per avere un flusso di reddito? Qual è il segreto per avere un rendimento annuale con un piccolo capitale da parte? Di seguito ecco alcune opzioni.

L’investimento in titoli azionari magari ad alto dividendi

Per creare un flusso di reddito nel tempo, puoi considerare di investire in azioni che pagano dividendi regolari. Le società stabili e con una lunga storia di dividendi possono offrire un flusso di denaro annuale. Ovviamente il rendimento varia, ma molti dividendi si aggirano intorno al 2-4%. Quindi, investendo 400.000 euro potresti ottenere un flusso di reddito annuale tra 8.000 e 16.000 euro.

Il segreto per avere un flusso di reddito con le obbligazioni

Altra soluzione è quella di acquistare obbligazioni governative o societarie che pagano interessi regolari. Le obbligazioni sono meno rischiose rispetto alle azioni. Ovviamente il rendimento dipenderà dai tassi di interesse del momento e dal tipo di obbligazione, ma potrebbe variare tra il 2% e il 5%. Per scoprire quanto si potrebbe guadagnare investendo oggi dei soldi per 12 mesi, 3 anni o 10 anni, abbiamo scritto un articolo di approfondimento.

I fondi comuni di investimento o gli ETF in alternativa alle azioni

Si potrebbe investire in fondi comuni di investimento che distribuiscono reddito regolarmente. Lo stesso ragionamento vale per gli ETF. In genere sono quelli a distribuzione annuale dei proventi. Il rendimento può variare a seconda del tipo di fondo.

I conti deposito bancari, come alternativa alle obbligazioni

Oggi grazie agli elevati tassi di interesse sul mercato, anche il conto deposito è tornato ad essere interessante. Alcuni conti deposito arrivano a offrire anche il 5% annuo lordo. Questi sono investimenti a basso rischio, ma hanno un problema. In genere non distribuiscono cedole periodiche. Ma ogni anno si potrebbe prelevare una parte di capitale pari agli interessi maturati.

La soluzione dell’investimenti immobiliare

Si può anche puntare su un flusso di reddito derivante da un affitto immobiliare. Acquistare proprietà immobiliari e darle in locazione potrebbe essere una interessante soluzione. In questo modo si può ottenere reddito anche un mensile dagli affitti. Il rendimento può variare notevolmente a seconda della posizione e del tipo di proprietà, ma un rendimento del 3-5% non è insolito. Quindi investendo 400.000 acquistando due immobili da affittare a 700 euro ciascuno, si potrebbe ottenere un flusso di 1.400 mensili

Si potrebbe anche avviare un’attività

Il segreto per avere un rendimento annuale potrebbe essere quello dell’avvio di una attività che genera un flusso di cassa. Ovviamente il successo e il reddito dipenderanno dal tipo di attività e dalla abilità nel gestirla. Per chi parte totalmente da zero, una attività franchising potrebbe essere una soluzione adatta.