La primavera sta già cominciando a risvegliarsi e gli effetti sono già ben visibili intorno a noi. Le giornate si stanno allungando, il clima sta diventando sempre più mite e la vegetazione sta riprendendo di nuovo vita. Per gli amanti del giardinaggio è dunque arrivato il momento di riprendere vasi, attrezzi e substrati, e rimettersi nuovamente al lavoro.

Per chi ha un giardino, ad esempio, questo è il momento ideale per fare una bella pulizia in vista dei nuovi trapianti. Mentre per chi può soltanto allestire balconi e davanzali, si possono riportare gradualmente fuori le piante rimaste in casa durante l’inverno.

Oltre a questo, però, bisogna anche pensare a quali fiori si possono piantare per ravvivare questi spazi. In questo articolo, analizzeremo una pianta molto particolare che ancora pochi conoscono ma che è molto bella e decorativa.

Infatti, parleremo del lithospermum purpurocaeruleum, o litospermo, una pianta erbacea perenne, appartenente alla famiglia delle Boraginaceae, particolarmente diffusa in Europa e America del Nord.

Coloriamo i nostri giardini, balconi e davanzali con questa incantevole pianta perenne che ha bisogno di poche cure

Il litospermo ha un portamento cespuglioso ed è composto da numerosi gambi, molto sottili e leggermente pelosi. Su di essi non si sviluppano ramificazioni, ma tantissime foglie lanceolate di colore verde scuro.

I fiori, invece, sbocciano agli apici degli steli e sono la parte più bella di questa pianta. Essi infatti sono imbutiformi e possiedono una corolla formata da 5 petali molto sgargianti, con tonalità che vanno da blu scuro al viola.

Nonostante l’aspetto esile, il litospermo è una pianta davvero molto resistente, che ha bisogno di pochissime cure.

Per quanto riguarda l’esposizione, ad esempio, essa cresce prosperosa in pieno Sole e non teme particolarmente il freddo, eccetto venti e climi troppo rigidi.

Inoltre, generalmente si accontenta dell’acqua piovana, ma in periodi di siccità è importante innaffiarle fin quando il terreno risulterà asciutto.

Quest’ultimo, invece, dovrebbe essere acidofilo, ben drenato e magari sciolto misto a sabbia. Stesso discorso vale per la coltivazione in vaso.

I nemici del litospermo

Dunque, abbiamo appena visto che il litospermo è relativamente semplice da gestire anche grazie alla sua rusticità. Tuttavia, anche questa pianta potrebbe soffrire in particolari circostanze, soprattutto in caso di scarso drenaggio del terreno.

Come la maggior parte delle strutture vegetative, anche il litospermo è molto sensibile ai marciumi radicali. I ristagni idrici, infatti, creano un microclima troppo umido che, a sua volta, potrebbe favorire lo sviluppo di pidocchi, acari ed afidi. Per contrastarli, potrebbe essere molto efficaci alcuni rimedi naturali, ma è sempre meglio prevenire che curare.

Quindi, coloriamo i nostri giardini, balconi e davanzali con il litospermo, ma occhio a non trascurare questi aspetti fondamentali.

