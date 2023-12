Ci potrebbe essere una discesa dei mercati azionari anche brusca nel primo trimestre del 2024, l’opinione di UBS

Cosa aspettarci per i primi tre mesi del 2024? Proviamo a dare una risposta a questa domanda riprendendo le parole degli analisti di UBS.

Prevedere con completa precisione quello che potrebbe succedere di qui a qualche mese sui mercati non è possibile. Troppe sono le variabili in gioco che, da un momento all’altro, sono capaci di rimescolare le carte del mazzo.

È però possibile, in base ai dati a propria disposizione, fare delle ipotesi che potrebbero facilmente rivelarsi veritiere. Gli analisti delle più grandi società al Mondo stanno cercando dunque di comprendere cosa dovremmo aspettarci per l’inizio dell’anno che verrà.

Secondo UBS ci potrebbe essere una discesa dei mercati azionari anche brusca nel primo trimestre dell’anno nuovo

L’analisi di UBS riguarda un lasso di tempo specifico e cioè, appunto, i primi tre mesi del 2024, per cui prevedono una correzione al ribasso dell’indice S&P 500. Questo potrebbe scendere a 4.280. Affinché ciò avvenga, l’indice dovrebbe però dovrebbe scendere al di sotto del livello di supporto critico di 4.607. Avvenimento che indicherebbe un primo segnale di vendita. Quindi, ecco in che senso secondo UBS ci potrebbe essere una discesa dei mercati azionari anche brusca. Non resta che attendere per capire se quest’ipotesi si realizzerà o meno. L’ultima chiusura di contrattazione dell’indice azionario è stata a 4.754,63.

Gli asset di rischio subiranno pressioni al ribasso all’inizio del 2024

Secondo diversi analisti ci saranno in gioco diverse variabili da quelle economiche a geopolitiche. E per questo motivo questo fattori secondo UBS, potrebbero avere un impatto negativo sui mercati azionari statunitensi e globali, con un obiettivo di prezzo di 4.100 entro la fine del primo trimestre del 2024 o anche entro l’inizio del secondo.

Quindi, ecco tutto ciò che, secondo gli analisti di UBS, potrebbe verificarsi nei primi mesi del 2024 e ciò di cui gli investitori dovrebbero tenere conto per preparare il proprio piano operativo per l’anno nuovo.

