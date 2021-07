Quando l’ex coniuge va in pensione, riceve il TFR, trattamento di fine rapporto. Ma chi prevale tra moglie ed ex moglie per conquistare il TFR del marito?

Cosa è il TFR

Il divorzio, infatti, può avvenire anche quando il marito è ancora in piena attività lavorativa, magari poi andrà in pensione quando sarà già risposato con la seconda moglie. Entrambe le consorti, così, potrebbero pensare di avere diritto alla quota di legge riconosciuta sul TFR.

La prima moglie potrebbe sostiene che il TFR si sia accumulato durante tutta la vita matrimoniale. Quindi, in parte, quell’interessante gruzzoletto si è formato durante il primo matrimonio.

La seconda moglie, però, potrebbe ribattere che quella somma sia diventa esigibile quando il matrimonio era ormai finito.

Chi prevale tra moglie ed ex moglie per conquistare il TFR del marito

Intanto, bisogna aver chiaro cosa prevede la legge in materia di TFR al coniuge divorziato partendo dal caso più semplice, ossia che non ci sia una seconda moglie.

La legge sul divorzio stabilisce che al coniuge divorziato spetti il 40% del TFR del proprio ex, con riferimento alla quota maturata negli anni in cui il matrimonio era in vita. La ragione di questa previsione di legge è semplice.

Si suppone, infatti, che gli avanzamenti di carriera, le promozioni e la maturazione del TRF siano in parte dovuti anche al coniuge che non lavora, ma rimane ad occuparsi della casa e degli eventuali figli. La moglie, infatti, contribuisce in altro modo alla vita familiare ed ha diritto di concorrere ai redditi ricavati. Il diritto del coniuge al TFR esiste anche se il trattamento di fine rapporto matura quando ormai c’è stato il divorzio. Per ora abbiamo parlato del caso in cui non segua altro matrimonio.

Il secondo coniuge

Se esiste un secondo coniuge, la Corte di Cassazione ha stabilito quanto segue con l’ordinanza 21247 del 2021.

Il TFR viene prima di tutto diviso tra ex moglie e figli del primo matrimonio. Quello che rimane, poi, viene ulteriormente diviso tra ex moglie e moglie attuale. Ovviamente, i figli hanno diritto ad una quota del TFR solo se sono in stato di bisogno. Altrimenti non hanno diritti sulla liquidazione del padre.