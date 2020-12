Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’anno si sta concludendo, oltre ad organizzarci per le festività, cerchiamo di raccogliere tutte le spese sostenute durante l’anno. Ecco che, tra le tante spese sostenute per i nostri figli, possono esserci quelle per il logopedista. Come ben sappiamo tante spese specialistiche, non sono esentate, soprattutto se il reddito è medio-alto. Ad ogni modo, chi porta i bambini dal Logopedista ha diritto a questo rimborso. ProiezionidiBorsa, in prossimità della chiusura dell’anno ci viene in aiuto, spiegandoci come fare.

Seppur non possiamo detrarle in toto, la legge ci consente di detrarle in piccola parte, non è tanto ma almeno è qualcosa! Se solo pensiamo che il percorso da un logopedista, non si esaurisce in poche sedute, richiedendo tanto tempo e tante sedute. Nella dichiarazione dei redditi, tutti sappiamo che le spese mediche sostenute sono detraibili dall’IRPEF nella misura pari al 19%.

Come detrarre le spese

Ma attenzione a come effettuiamo i pagamenti. Infatti, dal primo gennaio 2020, ai fini della detraibilità, le prestazioni si devono pagare con mezzi di pagamento tracciabili. Pertanto, se vogliamo detrarre, no ai pagamenti in contanti.

Il decreto interministeriale del 29 marzo 2011, ha previsto tra le figure professionali per cui è possibile la detrazione dall’IRPEF, anche la figura del logopedista.

Vediamo insieme come si possono detrarre queste spese per i nostri figli. Le spese sostenute per i nostri figli e più in generale, per i familiari a carico, sono detraibili alle seguenti condizioni.

Si dovrà fornire la certificazione della spesa sostenuta. Il professionista dovrà rilasciare fattura, scontrino o ricevuta fiscale dell’avvenuto pagamento. Il relativo pagamento, si ricorda, dovrà eseguirsi con mezzi di pagamento tracciabili. Solo in questo modo chi porta i bambini dal logopedista ha diritto a questo rimborso del 19% dall’IRPEF.

