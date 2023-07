Non ci sono dubbi che quella del 12 luglio sia stata una seduta molto rialzista, era da inizio giugno che non si vedeva una performance del genere. Chi ha cavalcato al meglio il toro scatenato a Piazza Affari? Quali sono le azioni che hanno più approfittato del rialzo? Considerando le prime 100 per capitalizzazione, le due azioni che hanno registrato il migliore guadagno sono state De Longhi e STMicroelectronics.

Eccezionale rialzo del titolo De Longhi che adesso potrebbe ulteriormente allungare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo De Longhi (MIL:DLG) ha chiuso la seduta del 12 luglio a quota 21,32 €, in rialzo del 6,49% rispetto alla seduta precedente.

De Longhi è stato il migliore tra chi ha cavalcato al meglio il toro scatenato a Piazza Affari. Era dal novembre 2022 che non si registrava un rialzo così importante sul titolo. L’aspetto importante è che con questo strappo rialzista le quotazioni hanno rotto al rialzo la resistenza in area 20,65 €. A questo punto il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario tracciato in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 20,65 € potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista e fare invertire al ribasso la tendenza in corso.

Tutti gli indicatori sul titolo De Longhi sono impostati al rialzo-proiezionidiborsa.it

L’exploit del titolo STMicroelectronics sarà sufficiente per imprimere la svolta rialzista alle quotazioni?

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 12 luglio a quota 46,5 €, in rialzo del 4,79% rispetto alla seduta precedente.

Lo strappo al rialzo del titolo italo-francese ha impresso una forte accelerazione al rialzo, ma non ha determinato la svolta rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni si sono bloccate sul primo ostacolo importante, la resistenza in area 46,73 €. Solo il superamento di questo ostacolo in chiusura di giornata potrebbe favorire il rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 44,27 €.

