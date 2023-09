Chi è il cantante rap più ricco in Italia e quanto guadagna. Basta pensare che non è Fedez

Come si fa a guadagnare tanti soldi già da giovanissimi? Ecco come alcuni cantanti rap poco più che ventenni sono già milionari e le loro storie ispirano migliaia di ragazzi.

La musica rap sempre più amata dalle nuove generazioni ha visto negli ultimi tempi emergere tantissime personalità che dal nulla sono diventati ricchissimi. Si pensi a J-Ax, Fedez, Gue Pecheno. Negli ultimi anni si è diffuso il genere trap amatissimo dai giovani che si distingue dal rap per i temi trattati più crudi ma che comunque variano in base alla personalità del singolo rapper. Gli argomenti trattati sono la vita di strada, tra criminalità, droga disagi e povertà. Ma oltre a questo i testi sono più melodici, più cantati e meno parlati. Sempre più giovani artisti si sono approcciati a questo genere, riscuotendo molti followers, denaro e successo.

Chi è il cantante rap più ricco in Italia? È giovanissimo e ha superato anche Fedez

Il vero boom in Italia del genere trap può dirsi arrivato grazie a questo giovanissimo cantante nato nel 1992 a Sesto San Giovanni. Conosciuto con lo pseudonimo di Sfera Ebbasta, il suo vero nome è Gionata Boschetti. Nel 2015 esordisce con il singolo Ciny dove racconta la vita di strada di Cinisello Balsamo, città dove si era trasferito. L’anno successivo viene pubblicato il primo album ufficiale Sfera Ebbasta. Grazie all’album Rockstar è stato il primo italiano ad entrare nella Top 100 mondiale della piattaforma streaming Spotify. Sono in tanti a chiedersi chi è il cantante rap più ricco in Italia, nella convinzione che ai primi posti ci siano Fedez o J-Ax. Ebbene grazie all’incredibile successo dei suoi pezzi, dalle notizie riportate dal web, sembra che il cantante più ricco d’Italia sia proprio Sfera Ebbasta.

Ecco a quanto ammonterebbe il suo patrimonio grazie ai suoi album

Il suo album Rockstar, con tutti i suoi brani, ha conquistato le prime 12 posizioni della Top Singoli. Nonché a farlo diventare il primo cantante italiano tra i primi 100 nella classifica di Spotify. Sembrerebbe che soltanto con le vendite dei suoi dischi abbia guadagnato circa un milione di euro. Se poi a questo aggiungiamo, le collaborazioni, esibizioni live e tutte le altre attività, come la partecipazione di qualche anno fa a XFactor, pubblicità ecc.. Il suo patrimonio fa sicuramente invidia! Ad ogni modo, subito dopo Sfera Ebbasta, al secondo posto della classifica secondo il web, troviamo Gue Pequeno, a seguire Salmo, Fedez e poi J-Ax.