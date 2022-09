Per uno strano scherzo del destino, la Gregoraci finirebbe spesso nelle mani di ricchi imprenditori. Tra la nuova (presunta) fiamma, Giulio Fratini e l’ex Flavio Briatore ci sono certamente delle assonanze. Entrambi abili imprenditori, italiani purosangue, ricchi da far invidia. E l’estate bollente consegna all’autunno tante novità. Ci sono coppie che barcollano, alcune si lasciano in modo netto e chiaro e altre si vanno formando. Così si dice della conduttrice Elisabetta Gregoraci, mamma di Nathan Falco Briatore di 12 anni, e il giovane manager fiorentino.

Cercheremo di capire chi è Giulio Fratini il manager di successo, l’uomo che avrebbe calamitato tutte le attenzioni della sinuosa Elisabetta. Pare che i due abbiano trascorso qualche giorno di vacanza insieme nella bella Sicilia. Non ci sono conferme dirette da parte degli interessati, ma i bene informati parlano di una frequentazione abbastanza assidua. La Gregoraci è da tempo single. Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore pare dedicarsi principalmente al lavoro e a suo figlio Nathan, soprattutto per non fargli pesare oltremisura la separazione dei genitori.

Chi è Giulio Fratini il manager che pare faccia impazzire la Gregoraci

Giovane e di belle speranze, Giulio Fratini ha 28 anni e una formazione eccellente. È “figlio di” certamente, ma la sua preparazione e le sue capacità sono da guinness dei primati. Studia al Politecnico di Milano, dove si laurea in Ingegneria gestionale. Poi consegue il titolo di laurea magistrale sempre al Politecnico in Finanza e Servizi di Gestione finanziaria. Non contento, frequenta un Master in Management a Londra presso il King’s College London.

Il suo papà risponde al nome di Sandro Fratini che, si badi bene, è a capo del marchio Rifle, di 9 hotel di lusso e di una costosissima collezione di orologi. Giulio Fratini al momento è Presidente dell’azienda di famiglia e si distingue per la sua preparazione manageriale. Infatti, nonostante la giovane età, pare sia particolarmente brillante, al punto da godere della stima di molta parte dell’imprenditoria estera.

La vita privata e gli amori

Pare sia abbastanza lontano dai riflettori. Almeno ci prova, sebbene le sue relazioni amorose lo portino ad essere tra i protagonisti del mondo del gossip. La sua ultima storia è con Roberta Morise, modella e conduttrice televisiva, ex di Carlo Conti. Il nome di Giulio si lega anche a Raffella Fico, anche se non si comprende bene se i due siano mai stati insieme o se si sono frequentati senza mai fidanzarsi. E adesso la Gregoraci. Tutta da confermare.

Lettura consigliata

Tutti gli amori di Paola Turci ecco con chi si è sposata prima di Francesca Pascale