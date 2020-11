Quasi tutti noi da piccoli avevamo un peluche che ci teneva compagnia di notte. Se alcuni hanno poi abbandonato questi morbidi giocattoli crescendo, altri non sono riusciti a dir loro addio.

Dormire con un peluche da adulti è tuttavia visto come un tabù. Chi lo fa ha paura di essere considerato immaturo e infantile. Le prese in giro sono però infondate. Chi dorme ancora con i peluche fa bene e non deve vergognarsi, ecco perché.

Oggetti transizionali

I peluche, ma anche copertine e cuscini, sono considerati in psicologia oggetti transizionali. Sono, infatti, usati dai bambini per alleviare lo stress. Quando il bambino viene separato dalla figura di accudimento può sentirsi solo e spaventato. I peluche agiscono come calmante, rassicurando il piccolo. Secondo uno studio condotto da Passman dell’Università del Wisconsin gli oggetti transizionali aiutano i bambini in molti ambiti.

Li rendono più sicuri di sé, più adattabili e più in grado di affrontare nuove esperienze. Il peluche, grazie anche alla sua forma e alla sua morbidezza, aiuta i bambini a sentirsi rassicurati anche da soli. Durante la crescita molti bambini e adolescenti abbandonano i peluche, ma non tutti.

Dormire ancora col peluche è ok

Nella nostra società chi ha ancora un peluche da adulto viene mal visto. La realtà è che chi dorme ancora col peluche fa bene e non deve vergognarsi, ecco perché.

Un simile comportamento non è un fatto per niente raro. Secondo un sondaggio, condotto nel Regno Unito, ben il 35% degli intervistati dormiva con un peluche. La rarità percepita sta nel fatto che pochi ne parlano e ammettono di avere questa abitudine.

Gli adulti che continuano a usare peluche e orsacchiotti lo fanno per diversi motivi. Da un lato c’è l’elemento della memoria e della nostalgia. Ma i benefici sembrano anche essere pratici. Secondo uno studio condotto dalla University of California chi dorme con un peluche tende a russare meno.

Stringere un peluche, inoltre, può donare un senso di sicurezza e allontanare la solitudine. Come evidenziato da molti studiosi, le case di risposo sono piene di peluche e orsacchiotti. Gli anziani si rifugiano nella compagnia e nel conforto di questi compagni inanimati per sentirsi meno soli.

Secondo una professoressa dell’University of Pennsylvania gli oggetti transizionali in età adulta possono aiutare persino a sentirsi più sicuri.

Sono anche utili a trovare conforto durante quando si vivono periodi stressanti e particolarmente instabili.