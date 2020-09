L’Indicatore della Situazione Economia Equivalente è ormai diventato un documento di cui non si può proprio fare a meno per ricevere alcune agevolazioni economico-fiscali. A tale vantaggio, però, corrispondono dei controlli serratissimi su quanto è presente nella dichiarazione ed i dati che il contribuente tenta di omettere. Ecco perché in questo articolo vedremo chi controlla i tuoi dati ISEE e cosa rischi per falsa dichiarazione.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno spesso analizzato sulle precedenti pagine particolari aspetti che si collegano all’ISEE. Potrebbe essere utile, in questa sede, ricordare che è possibile richiedere il proprio ISEE seguendo le istruzioni presenti qui. Ai vantaggi economico-fiscali che comporta una valore ISEE basso, però, a volte corrispondono false dichiarazioni o tentativi di omissione. Ad oggi i controlli sono diventato sempre più serrati al punto da coinvolgere diversi Enti nel processo di verifica.

Quando il rischio si eleva per il contribuente

Chi controlla i tuoi dati ISEE e cosa rischi per falsa dichiarazione? Una preliminare distinzione che si deve porre prima di entrare nel merito dei controlli, riguarda la differenza che intercorre tra dichiarazione mendace ed invece la errata indicazione di informazioni. Si tratta di due situazioni differenti che si vanno a creare quando le informazioni non coincidono con la realtà. Nel primo caso, solitamente i controlli incrociati permettono di rilevare una omissione in fase di inoltro della domanda. Le omissioni, che solitamente ricevono una segnalazione automatica, si possono correggere presentando un nuovo ISEE o rettificando il dato mancante/omesso con una nuova DSU. Differente è il caso della errata dichiarazione mendace invece. In questo caso il contribuente rischia delle sanzioni penali e pecuniarie. Questo secondo quanto prevedono gli articoli 75 e 76 del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa, D.P.R. 445/2000.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Chi controlla i tuoi dati ISEE e come avvengono i passaggi di informazione

Sulla base di queste premesse, chi sono i controllori del tuo modello ISEE? Nella generalità dei casi, possiamo individuare questi principali Enti che svolgono le attività di accertamento: l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l’INPS e tutti gli altri Enti che erogano prestazioni di tipo assistenziale. In prima battuta è proprio l’AdE a rilevare le omissioni o le incongruenze grazie ad una ricostruzione sintetica della capacità patrimoniale. Successivamente, subentra la Guardia di Finanza per gli accertamenti più approfonditi e sulla verifica del diritto alle prestazioni. Il ruolo dell’INPS, invece, mira ad ispezionare la capacità reddituale del contribuente. Ciò perché è dall’INPS che passano tutti i dati che coinvolgono i rapporti di lavoro dell’interessato ed i suoi redditi derivanti da altri trattamenti.

Abbiamo dunque visto, in maniera sintetica, chi controlla i tuoi dati ISEE e cosa rischi per falsa dichiarazione.