Che cosa è la scuola outdoor? Un nuovo contatto con la natura

La vita frenetica di oggi ha trasformato le nostre città. Sempre meno spazi verdi e sempre più cemento. Quei pochi parchi rimasti ancora, sono spesso territorio di degrado e abbandono. Per riqualificare il verde urbano, dargli una nuova vita e un nuovo scopo, ecco la scuola outdoor!

Ma che cosa è la scuola outdoor? Per scuola outdoor intendiamo tutte le attività scolastiche svolte anziché in un’aula chiusa, in un parco, un prato, un bosco. Non importa con che condizioni atmosferiche.

Scuola outdoor: il contatto con la natura

I bambini di oggi difficilmente riescono ad avere un contatto genuino con la natura e l’ambiente. Specialmente se vivono in città grandi e caotiche. Il che è una mancanza da non sottovalutare. La sensibilità ambientale si crea già da molto piccoli e il contatto con la natura è fondamentale per lo sviluppo. Per questo, la scuola outdoor prevede che i bambini facciano lezione all’aperto, anche se piove. Vengono forniti banchi portatili, impermeabili, stivali e tutto quello che serve per evitare di uscirne fuori come pulcini bagnati. Mettete via le preoccupazioni: è stato dimostrato che la salute dei bambini è di fatto migliorata! E insieme a questa, anche il profitto scolastico. I bambini della scuola outdoor Fortuzzi di Bologna, dell’asilo Dadà e dell’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano conoscono bene i vantaggi.

Non solo lezioni

Se ancora volete saperne di più su che cosa è la scuola outdoor, qui troverete tutte le informazioni. Si passa da fare semplicemente lezione all’aperto, a gite in fattoria, parchi e boschi. È necessario impegno, collaborazione e voglia di sperimentare cose nuove. Vengono attivamente coinvolti studenti, docenti, dirigenti scolastici, genitori e territorio nella programmazione didattica. Prendere accordi con parchi, aree verdi, fattorie didattiche è il primo step verso la creazione di una scuola outdoor. Vanno verificate l’idoneità degli spazi alle attività proposte e adeguate coperture assicurative, ma la strada non è così complicata.