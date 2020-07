Una interessante alternativa ai conti deposito è investire su un titolo del Ftse Mib che potrebbe fare al caso di chi non ama investimenti rischiosi.

Normalmente l’investitore che non guarda tanto al rendimento quanto alla conservazione del capitale punta sul conto deposito. In questo modo ci si assicura un minimo rendimento a fronte della garanzia del capitale.

Da questo punto di vista una interessante alternativa ai conti deposito è investire su un titolo del Ftse Mib come Italgas. Da quando il titolo è stato quotato in Borsa non ha mai deluso i suoi azionisti. Negli ultimi tre anni, infatti, ha offerto (compreso il dividendo) un rendimento del 12% annuo. Inoltre, poiché è un titolo caratterizzato da una bassa volatilità non trasmette mai tensione ai suoi azionisti.

I nostri analisti hanno studiato i grafici dei prezzi per capire se anche in futuro Italgas continuerà nella sua lenta progressione rialzista oppure sta andando incontro a una battuta di arresto.

Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul titolo Italgas

Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 24 luglio a 5,245€ in ribasso dello 1,13% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo la situazione non è molto positiva per Italgas, sebbene ancora nulla sia compromesso.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno rotto il supporto in area 5,2492€ e, a meno di un rapido recupero, si dirigono verso area 5,1807€. Una chiusura giornaliera sotto questo livello metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Qualora, invece, si dovesse immediatamente recuperare area 5,2492€ le quotazioni si dirigerebbero verso il I° obiettivo di prezzo in area 5,36€. A seguire gli obiettivi si trovano in area 5,65€ e 5,94€.

Time frame settimanale

Sul settimanale la tendenza in corso è rialzista supportata da un segnale del BottomHunter. Va, però, osservato che la resistenza in area 5,3258€ sta frenando i rialzista da ormai oltre 5 settimane.

Le quotazioni, quindi, si trovano a un bivio: o rompono la resistenza indicata e proseguono verso gli obiettivi indicati in figura oppure si dirigono verso il supporto in area 4,9657€. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, invece, farebbe scattare un’inversione di tendenza ribassista con obiettivi in prossimità dei minimi di marzo.

Time frame mensile

Italgas potrebbe raddoppiare il suo valore, ma prima c’è da superare l’ostico ostacolo in area 5,3045€. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.

Viceversa, un nuovo fallimento del tentativo di rompere la resistenza in area 5,3045€ farebbe scendere le quotazioni verso il supporto in area 4,8203€. Rotture di questo supporto farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

