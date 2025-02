C’è un dettaglio che ti impedisce di vendere un immobile velocemente e al miglior prezzo: ecco qual è e come rimediare

Il mercato immobiliare è dato in picchiata dagli esperti di settore. Vediamo come vendere casa velocemente e al prezzo giusto. Chi possiede una seconda o terza casa o più case, dovrà tenere a mente tutta una serie di costi da oggi in poi. Alcuni evidenti, altri nascosti.

I costi di un immobile

Quindi, come vendere casa velocemente e al prezzo giusto? Su un immobile ci sono parecchi costi; tra i più evidenti citiamo:

Le tasse. Aumenteranno in futuro per far fronte alle casse del Governo?

Le spese ordinarie (pulizie, gestione, etc) e straordinarie (tetti, ascensori, balconi, etc).

I mancati costi di un immobile non affittato.

La possibile perdita di valore di una casa.

Miglior prezzo o prezzo giusto?

Stiamo rispondendo a come vendere casa velocemente e al prezzo giusto? Nel 90% dei casi quando una transazione non si chiude è per via dell’elevato prezzo richiesto. Dobbiamo fare una precisazione lessicale. “Miglior prezzo” quasi sempre vuol dire “affare per me che vendo”, ossia il prezzo che soddisfa ottimamente me. Ma quasi sempre non sarà soddisfacente per chi cerca, che una volta conosciuto il nostro prezzo ringrazia e passa oltre. “Prezzo giusto” vuol dire prezzo equo, che rispecchia il valore vero di un immobile. Prezzo giusto non va quindi inteso nel senso di prezzo da “edilizia sociale”, cioè sottocosto. Ma nel senso di un prezzo oggettivo, formulato da chi vende “come se fosse un terzo, un acquirente”.

La componente personale spesso offusca la mente di chi vende

Quindi come vendere casa velocemente e al prezzo giusto? Semplice: vestendo i panni di una persona terza, estranea, che con casa nostra non ha nulla a che vedere. Il problema è invece che i privati, quasi sempre, scambiano il vero valore del loro immobile con l’affetto, con le aspettative di una vita che essi ripongono in quell’immobile. Questo quindi li porta a formulare prezzi che, nella stragrande maggioranza dei casi, è ben al di sopra. Del prezzo giusto. Con la grave conseguenza che la vendita si trascina per interminabili anni e alla fine deludendo le aspettative di rendita del proprietario.