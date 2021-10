Cattive notizie per questo segno zodiacale che ad ottobre avrà difficoltà in amore

Siamo arrivati nel vivo del mese di ottobre e quindi ormai siamo nel bel mezzo dell’autunno. Le foglie cadono, le temperature scendono e ci troviamo a metà tra le vacanze estive e quelle natalizie. Si tratta di un periodo potenzialmente molto difficile e stressante.

Tuttavia, possiamo perlomeno cercare di capire che cosa ci aspetta durante questo mese. A venirci in soccorso sotto questo aspetto è l’oroscopo, che ci dà utili indicazioni su che cosa possiamo aspettarci nelle prossime settimane. Ci sarà qualche segno fortunato, che potrà ottenere soldi e felicità ed altri che incontreranno più problemi.

Oggi ci concentriamo in particolare su un segno che farà fatica sotto un aspetto importante della vita, ovvero quello sentimentale. Infatti, ci sono cattive notizie per questo segno zodiacale che a ottobre avrà difficoltà in amore, andiamo a scoprirlo.

Ecco di quale segno si tratta

I Gemelli dovranno prepararsi a qualche turbolenza e qualche piccolo problema di cuore a ottobre. Questo segno vivrà un momento abbastanza forte di confusione sotto il profilo romantico. Non gliene andrà bene una, soprattutto nei prossimi dieci giorni circa.

I Gemelli dovranno prepararsi ad appuntamenti disastrosi, litigi e confusione nel proprio cuore. Saranno infatti i Gemelli stessi a non capire bene che cosa vogliono dal partner in questo periodo e questo avrà ripercussioni negative. Se i Gemelli sono fidanzati, sperimenteranno delle tensioni nella coppia, mentre se sono single non riusciranno a far scattare la scintilla con nessuno.

Ottobre sarà, quindi, il momento giusto per prendersi un momento per sé stessi e capire le proprie priorità sentimentali. Solo tramite una seria riflessione i Gemelli riusciranno a riportare equilibrio nella propria vita amorosa.

Non ci sono, però, solo notizie negative per i Gemelli. Infatti, pur in mezzo a tanta turbolenza amorosa riusciranno a trovare una sponda tra i propri amici. Saranno loro a supportare i Gemelli in questo momento difficile e probabilmente riusciranno anche a tirarli fuori dalla complicata situazione sentimentale. Insomma, è importante chiamare gli amici nel momento del bisogno.

Ottobre è anche un buon momento per concentrarsi su sé stessi. In questo periodo i Gemelli potranno, infatti, prendersi cura della loro mente e del loro corpo. Potranno dedicarsi alle loro passioni artistiche e magari iniziare uno sport nuovo per rimettersi in forma. In tal modo riusciranno a ritrovare un benessere psicofisico che potrà aiutarli molto, pur in un momento personalmente difficile.