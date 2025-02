Al via il collocamento del BTP Più: perché potrebbe essere più conveniente dei tradizionali BTP Valore

Dopo l’annuncio del MEF, lo scorso 14 febbraio, dei tassi cedolari minimi garantiti del nuovo BTP Più, si spera in una cospicua adesione da parte dei piccoli risparmiatori. Il titolo di Stato avrà cedole nominali pagate trimestralmente e una durata di 8 anni, a differenza degli altri BTP Valore (alla cui categoria appartiene) che, di norma, scadono dopo 4, 5 o 6 anni.

Al pari di questi ultimi, sarà caratterizzato dal sistema step-up delle cedole, con rendimenti crescenti nel tempo. Il nuovo BTP Più avrà un tasso del 2,80% annuo per i primi 4 anni e del 3,60% dal quinto anno fino alla scadenza. Come per gli altri titoli di Stato, inoltre, verrà applicata la tassazione agevolata al 12,50% sui rendimenti e si potrà beneficiare dell’esenzione dalle imposte di successione. A differenza dei BTP Valore, però, il BTP Più ha una peculiarità innovativa: la possibilità di rimborso anticipato.

BTP Più e BTP Valore a confronto: in cosa differiscono?

Gli investitori che decideranno di acquistare il BTP Più, dal 17 al 21 febbraio 2025, avranno la facoltà di usufruire del rimborso anticipato alla fine del primo quadriennio. In questo modo, otterranno non solo il capitale originario investito o una parte di esso (che è sempre garantito), ma anche gli interessi maturati fino a quel momento.

Attenzione, però, perché tale possibilità è riservata solo a coloro che acquisteranno il prodotto nel periodo di collocamento. I BTP Valore, invece, non possono essere rimborsati con anticipo ma solo venduti sul mercato secondario.

Il BTP Più, però, non contempla un premio fedeltà per gli investitori che porteranno il titolo alla scadenza finale, mentre il BTP Valore riconosce tale possibilità.

Come si acquista il BTP Più?

I BTP Più sono lo strumento perfetto per i piccoli investitori anche per la loro facilità di acquisto. Possono, infatti, essere acquistati direttamente presso le banche o gli Uffici postali oppure l’home banking (se abilitato alle operazioni di trading online). Non sono, inoltre, previsti vincoli né commissioni.

È sufficiente specificare il codice speciale ISIN IT0005634792 all’interno della barra delle ricerche della sezione trading. Tale codice servirà per il rimborso anticipato del titolo al termine del quarto anno. In caso di vendita del BTP Più sul mercato secondario, invece, dovrà essere utilizzato il codice ISIN regolare, assegnato al momento. Se venduto, tuttavia, non potrà essere esercitata l’opzione del rimborso anticipato.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.