La dieta che seguiamo è importante e ha una grossa influenza sul nostro benessere. Se esageriamo con carne rossa, dolci o fritti, potremmo andare incontro a disturbi di varia natura. Se, invece, seguiamo una dieta varia ed equilibrata, riusciremo a fare una migliore prevenzione per tante malattie diverse.

A volte, poi, dobbiamo intraprendere diete ben precise, per dimagrire o per far fronte a una condizione di salute precisa. In questi casi è molto importante rivolgersi sempre a degli specialisti, e oggi vedremo perché. Infatti, secondo gli esperti le diete improvvisate potrebbero avere effetti piuttosto negativi sull’organismo, e dobbiamo quindi evitarle. Dunque ecco perché le diete fai da te non sono una buona idea e perché è importante seguire le indicazioni degli esperti.

Gli errori di chi compone la dieta da solo

Secondo gli esperti, è molto facile cadere nelle trappole delle diete “miracolose”, che promettono un dimagrimento rapidissimo e senza bisogno di un consulto con uno specialista. È facile trovare molti sedicenti esperti che consigliano dei regimi alimentari molto curiosi e spacciati come efficacissimi.

Seguire questi tipi di dieta senza l’aiuto di uno specialista, però, potrebbe avere delle serie controindicazioni. Ad esempio, alcune di queste diete potrebbero essere molto squilibrate, come nel caso di quelle che indicano di eliminare del tutto un nutriente (come i carboidrati). Inoltre, non tengono conto delle specificità di ogni persona, e quindi potrebbero causare effetti collaterali a qualcuno, oppure essere inefficaci per altri.

Inoltre, una dieta fai da te potrebbe portare a un dimagrimento solo temporaneo, che porterebbe a un nuovo ingrassamento non appena si allenti la presa sulla dieta. Oppure potrebbe portare a squilibri, come la perdita di massa muscolare, o addirittura avere effetti negativi sull’umore.

Ecco perché le diete fai da te potrebbero essere pericolose e quali sono i rischi a cui espongono la nostra salute

Uno specialista, invece, misura il programma alimentare sulle esigenze e le particolarità di ciascun individuo, irrigidendo o allentando la dieta a seconda dei bisogni di ciascuno. Inoltre, uno specialista può fornire un certo grado di educazione alimentare al paziente, guidandolo nel fare le scelte più sane.

Infine, un dietologo saprà come far calare i consumi di zucchero, grassi, alcolici e altre sostanze potenzialmente nocive. Il piano di un esperto porterebbe da un lato al raggiungimento del peso forma ideale e, dall’altro, all’ottenimento di una consapevolezza alimentare maggiore, che permette di far durare a lungo il dimagrimento.

