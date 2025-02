Borsa: Milano apre col segno meno (-0,46%) e continua a scendere: situazione ribaltata, giù anche gli indici Europei

Il primo indice a Piazza Affari: FTSE MIB si attesta a 39.043 punti, con un calo dello 0,46%. Alle ore 9:22 ancora un segno negativo: -1,35% a 38.696,65 punti. Apertura in calo anche per gli altri indici: FTSE Italia ALL-Share a -1,37%, FTSE Italia Mid Cap a -0,59%, FTSE Italia Star a -0,56%. Spread BTP-BUND in rialzo a 106 punti (+1,28%).

Segni negativi ancora per Stellantis, Prysmian e Ferrari, rispettivamente a -2,30%, -6,15% e -7,16%. Segno negativo anche per Eni, -2,09%.

Le Borse europee seguono l’andamento: Londra -0,22%, Francoforte -0,86%, Parigi -0,70%. Alla chiusura di ieri 26 febbraio la tendenza opposta degli indici statunitensi: Dow Jones +0,29% a 43.747,08 punti; l’S&P500 l+0,85% 6.005,90 punti; Nasdaq a +1,29% a 19.272,49 punti.