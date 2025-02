Borsa Milano apre ancora in positivo e sfiora i 39.000 punti, bene tutti gli indici, ripartono anche quelli europei

Apertura positiva anche per oggi a Piazza Affari, dove alle ore 9:25 si è registrato un +0,66% a 38.971,93 punti. Bene anche FTYSE Italia All-Share, che segna all’apertura un +0,40%; FTSE Italia Mid Cap a 0,50%; FTSE Italia Star a +0,49%. Spread BTP Vs BUND ancora in discesa a 106 punti (-1,30%). In calo anche lo Spread BONO Vs BUND a 66 punti (-1,78%).

Ancora in positivo i titoli bancari, torna su Campari (+1,92%), tonfo per Stellantis (-4,73%), Stmicroelectronics perde un ulteriore 1,12%.

Indici europei ripartiti all’insegna del rialzo: Francoforte +0,72%; Parigi +0,65%, Londra +0,64%. La forbice con Wall Street si allarga sempre di più.