Viviamo in una società che ci costringe a ritmi sempre più frenetici, alte performance sul posto di lavoro e ferrea organizzazione nella vita di tutti i giorni.

Determinati stili di vita però, se non accompagnati da una buona capacità di gestione dello stress, a lungo andare possono comportare stati d’ansia e malumore.

Inoltre il rientro dalle ferie e la ripresa delle attività quotidiane possono alimentare certi stati d’animo.

Esistono però delle pratiche che possono contribuire a ridurre gli stati d’ansia più lievi e lo stress in eccesso.

Una di queste proviene dall’Oriente e sembra essere estremamente efficace.

Bastano questi pochi movimenti per ridurre naturalmente ansia e stress

Stiamo parlando della digitopressione, un’antica tecnica secondo la quale la stimolazione di alcuni punti specifici del corpo può determinare numerosi benefici per il corpo e per la mente.

Il principio d’azione si basa sulla teoria per cui, a causare determinati dolori ed emozioni negative, siano dei blocchi energetici.

La stimolazione attraverso le dita, di diversa intensità e durata, mira a sciogliere questi blocchi per ripristinare un generale stato di benessere.

Sebbene sia sempre consigliabile rivolgersi ad un esperto, alcuni piccoli esercizi si possono svolgere anche in autonomia per alleviare i sintomi dell’ansia.

Quali punti massaggiare

Il primo punto si chiama Nei Guan, ed è situato a circa tre dita dal polso, a metà del braccio.

Il secondo punto si chiama Shoulder Well, si trova tra la base del collo e la punta interna della spalla.

Abbiamo poi Union Valley e si trova nella parte molle della mano tra pollice e indice di entrambe le mani e va massaggiato prendendolo tra indice e pollice della mano libera.

Heavenly Pillar si può individuare su entrambi i lati del collo misurando un dito dalla base del cranio, ed è possibile massaggiarli contemporaneamente con la pressione dei pollici

Infine abbiamo Central Treasury situato sulla parte frontale del corpo, sopra il punto dove si incontrano braccio e torace. Anche in questo caso è possibile massaggiare questo punto anche sul suo equivalente del braccio opposto.

Una pratica non per tutti

Ogni pressione deve essere esercitata in maniera decisa e con intensità crescente, senza esagerare, per circa 3 minuti.

Bastano questi pochi movimenti per ridurre naturalmente ansia e stress, affiancandoli nella pratica a dei profondi respiri che contribuiranno al rilassamento.

È opportuno però ricordare che, come altri tipi di medicina alternativa, può non essere adatta a tutti quanti a seconda del proprio stato di salute. In particolare è sconsigliata sulle donne in gravidanza ed in caso di malattie infiammatorie e dermatologiche.

Invitiamo quindi a consultare il proprio medico di fiducia prima di intraprendere questa pratica.