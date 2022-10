Bastano 50 centesimi per vincerne 500 con questo nuovo Gratta e Vinci 2022

Di questa crisi la gente non ne può letteralmente più. Dovunque ci si giri, c’è un aumento che ci aspetta. Riusciamo a scoprire come risparmiare sulla spesa mensile ed ecco che le bollette della luce sono raddoppiate.

Finalmente, abbiamo un modo per risparmiare 10 euro al giorno ed ecco che, nella cassetta della posta, ci arriva la bolletta del gas raddoppiata. Insomma, nonostante gli sforzi fatti, diventa sempre più difficile rispettare il budget mensile familiare per 4 persone. Più probabile sforare o finire in rosso.

Quale Gratta e Vinci conviene comprare nel 2022

Insomma, in qualche modo si cerca di far quadrare i conti. O scoprendo come risparmiare soldi ogni giorno o integrando le nostre entrate. In molti seguono la seconda strada, aggrappandosi al colpo di fortuna. E il Gratta e Vinci è uno degli strumenti più utilizzati per cercare di “svoltare”.

Ovviamente, il sogno di ognuno è quello di comprare, tra gli usciti, i Gratta e Vinci 2022 con più probabilità di vittoria. Dato si può sapere semplicemente andando a consultare il sito ADM che riporta le percentuali di vincita di ogni lotteria istantanea. Insomma, da lì non si scappa ed è ufficiale.

Si chiama Lucky Park questo nuovo gioco da 50 centesimi

Ovviamente, esistono Gratta e Vinci per tutte le tasche. Si può arrivare a spendere fino a 20 euro a tagliando anche se molti non se lo possono permettere. E allora, potrebbe far piacere sapere che bastano 50 centesimi per vincerne 500 con questo nuovo Gratta e Vinci.

Si chiama Lucky Park e si gioca online col cellulare o con il pc. Come funziona? Semplicemente, ci sono dei barattoli, come se fossimo al Luna Park. Il nostro compito è solamente quello di grattare virtualmente le tre file di barattoli.

Come si vince? Facendo il tris di simboli uguali, moltiplicando il nostro premio. E, se siamo fortunati, potremmo accedere ad un Gioco Bonus, che ci farà vincere un importo sicuro, semplicemente girando una ruota della fortuna.

Bastano 50 centesimi per vincerne 500 con questo nuovo Gratta e Vinci online

Quali sono le percentuali di vincita di Lucky Park? Di vincere 500 euro, ne abbiamo 1 ogni 20mila giocate. Di vincere, invece, 1 euro, ovvero il doppio della puntata, le probabilità sono di 1 ogni 12,50 giocate. In assoluto, ed è quello che conta, 1 giocata ogni 7,88 è vincente premi superiori al costo dei 50 centesimi giocati.

