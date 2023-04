Cosa bere all’aperitivo da fare anche a casa? Prova con i 2 cocktail preferiti di Hitchcock e Hemingway, non te ne pentirai!

Inizia la bella stagione, quella degli aperitivi all’aperto e in giardino. Spesso ci chiediamo cosa preparare da bere per accogliere gli ospiti e quali cocktail offrire. La risposta perfetta ci arriva dalle preferenze di due mostri sacri della cultura: Alfred Hitchcock ed Ernest Hemingway.

La primavera è iniziata e finalmente anche le previsioni meteo annunciano un rialzo delle temperature per i prossimi giorni. È il momento di dare il via alla stagione degli aperitivi e dell’happy hour. Le possibilità sono due. La prima è quella di godersi un cocktail nel nostro bar preferito. La seconda è quella di organizzare un aperitivo nel nostro giardino spendendo pochissimo. Resta però una domanda da un milione di dollari. Cosa bere all’aperitivo da fare anche a casa? Possiamo puntare sul prosecco e sul vino, dal momento che in Italia abbiamo prodotti tra i migliori al Mondo. Oppure possiamo stupire tutti con cocktail facili da preparare e ad alto tasso di gusto. Stiamo per scoprirne due per cui miti come Alfred Hitchcock ed Ernest Hemingway andavano pazzi.

Il cocktail preferito di Hitchcock: di classe e facilissimo da preparare

Il rapporto tra film, attori e cocktail è un vero must del cinema di Hollywood. Basti pensare al Cocktail Champagne di Humphrey Bogart in Casablanca e al Vodka Martini di James Bond. Tra gli amanti dei drink c’era anche il mitico Alfred Hitchcock.

Il cocktail preferito dal leggendario maestro del brivido? Il White Lady. Prepararlo è un gioco da ragazzi. Basta munirsi di un bicchiere da cocktail e aggiungere un quarto di succo di limone, un quarto di Cointreau e un mezzo di gin secco. Mischiamo e filtriamo e poi possiamo servire.

Cosa beveva lo scrittore Ernest Hemingway

Ernest Hemingway è stato una delle icone culturali del ‘900. Giornalista, scrittore tra i più amati e ancora oggi tra i più imitati, Hemingway è famoso anche per i suoi vizi e la vita sregolata. Una vita assolutamente da non imitare ma che ci ha lasciato in eredità un cocktail dal gusto incredibile: l’Hemingway Special Daiquiri.

Una variante del tradizionale Daiquiri in cui lo zucchero viene sostituito dal maraschino e dal succo di pompelmo fresco. Si dice infatti che lo scrittore odiasse lo zucchero perché vittima di una malattia che avrebbe potuto portarlo al diabete.

Cosa bere all’aperitivo da fare anche a casa? Come preparare l’Hemingway Special Daiquiri

Prima di scoprire come preparare l’Hemingway Special Daiquiri è importante una precisazione. Anche se parliamo di bevande straordinarie è obbligatorio gustarle con moderazione. L’alcool è uno dei peggiori nemici della salute e abusarne potrebbe causarci problemi assolutamente da non sottovalutare.

Quindi non esageriamo mai e impariamo come creare il nostro Daiquiri. Ci serviranno 5 cl di rum bianco e 2 cl di maraschino per gli alcolici. A questi aggiungeremo 4 cl di succo di pompelmo (rigorosamente fresco) e 1,5 cl di succo di lime. Mettiamo gli ingredienti in uno shaker con 3 cubetti di ghiaccio e mischiamo. 5/10 secondi e poi potremo versare la bevanda in un bicchiere a coppa. Serviamo decorando con una fettina di lime.