Tutti noi passano moltissime ore tutti i giorni davanti al cellulare e al computer. Sia per motivi di lavoro che per piacere, infatti, trascorriamo molto tempo davanti a uno schermo e a volte non riusciamo a staccarci. In certi casi è diventata una vera e propria abitudine, quando abbiamo dei momenti liberi prendiamo il telefono e scorriamo il feed di Instagram o di Facebook.

In moltissimi sono anche soliti giocare a dei videogiochi, come i solitari, i puzzle oppure i quiz. Certe volte questi giochi ci assorbono totalmente e in alcuni casi ci fanno perdere anche molto tempo. Oggi vogliamo parlare di alcuni giochi divertenti e anche utili. Perciò, basta con i soliti passatempi sul cellulare ora che abbiamo scoperto questi giochi d’autore gratuiti.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Non tutti i videogiochi sono uguali

Perdere tempo attaccati a giochi poco intelligenti non è una buona idea per trascorrere i nostri momenti di tempo libero. La buona notizia è che esistono alcuni videogiochi d’autore per il cellulare, che oltre ad essere divertenti sono molto intelligenti. Questi giochi sono dei veri e propri rompicapo che ci permettono di allenare l’attenzione e il pensiero laterale: si tratta di un metodo utile di svagarsi e rilassarsi.

In particolare, vogliamo parlare di alcuni giochi che è possibile scaricare gratuitamente sia per Ios che Android. Programmi prodotti da uno sviluppatore molto particolare di nome Bart Bonte.

Basta con i soliti passatempi sul cellulare ora che abbiamo scoperto questi giochi d’autore gratuiti

Bart Bonte ha prodotto numerosi giochi per smartphone. Abbiamo la serie dedicata ai colori con Blue, Yellow, Green, Pink e Black e poi l’appena uscito Sugar. Questi giochi sono divisi in livelli funzionano con il metodo dell’escape game, ovvero non è chiaro cosa si deve fare per risolvere il gioco e passare ai livelli successivi.

È necessario provare a vedere cosa succede compiendo le azioni possibili sino a che non risolviamo il problema che può essere un percorso, un labirinto, un’operazione matematica o qualcos’altro. Ogni livello è diverso e dovremo scervellarci per superarlo.

Questi giochi sono celebri per essere divertenti e rilassanti, nonché molto gratificanti. Se vogliamo passare il tempo libero in modo più utile, possiamo scaricare questi giochi, che senza dubbio ci appassioneranno e ci terranno incollati allo schermo senza mai stufarci.

I bambini dovrebbero evitare di passare molto tempo attaccati allo smartphone e ai videogiochi per questi motivi. Molto meglio proporre loro giochi educativi alternativi, magari nel mondo reale e non in quello virtuale.