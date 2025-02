Azioni Nvidia, cambia tutto! Ecco cosa succederà domani: gli esperti prevedono un nuovo rally

Di recente i titoli Nvidia hanno subito oscillazioni a causa dell’avvento di DeepSeek, e molti investitori hanno cominciato a dubitare sui titoli tecnologici in generale. Ma Nvidia ha in serbo una sorpresa e forse è arrivato il momento di ri-pensare all’acquisto delle sue azioni.

Secondo alcuni esperti, i titoli del colosso tech sono destinati a salire notevolmente, a causa di diversi fattori concatenanti. Le recenti analisi sull’andamento della società rivelano che, in fondo, Nvidia non ha risentito granché della “rivoluzione low cost di DeepSeek”, e non solo. La Big Tech leader in chip e IA, nonostante la concorrenza, vanta numeri da record, richieste miliardarie dalle aziende che vogliono i suoi prodotti e servizi e anche investimenti molto aggressivi. Insomma, distruggere questa società sembra davvero difficile. Ma non è tutto: ecco cosa accadrà domani.

Il 26 febbraio è una data molto importante per Nvidia, e anche per gli investitori

Domani (mercoledì 26 febbraio 2025 n.d.r) Nvidia pubblicherà il rapporto sull’ultimo quadrimestre e sugli utili dell’intero anno fiscale 2025. Il dato sugli utili sarà davvero interessante, soprattutto a fronte dell’ultima creazione della società, che secondo il Presidente e CEO Jen-Hsun Huang sta ricevendo richieste “folli”. È stato inoltre dichiarato dai vertici dell’azienda, durante una conferenza di qualche tempo fa, che la “visibilità sull’offerta è aumentata e che pertanto nel quarto trimestre la società è destinata a superare la precedente previsione di diversi miliardi di dollari di fatturato“.

Il lancio del prodotto in oggetto riguarda Blackwell , una nuova piattaforma personalizzabile, che promette performance mai viste prima e che i clienti stanno aspettando con molto entusiasmo.

, una nuova piattaforma personalizzabile, che promette performance mai viste prima e che i clienti stanno aspettando con molto entusiasmo. La giornata di domani 26 febbraio, dunque, potrebbe portare ad una r ivalutazione molto positiva per Nvidia che, come accennato poco sopra, alla fin fine non ha subito troppi danni da DeepSeek, e inoltre sta mantenendo la sua leadership grazie all’offerta di numerosi prodotti e servizi legati alla tecnologia e all’Intelligenza Artificiale.

che, come accennato poco sopra, alla fin fine non ha subito troppi danni da DeepSeek, e inoltre sta mantenendo la sua leadership grazie all’offerta di numerosi prodotti e servizi legati alla tecnologia e all’Intelligenza Artificiale. Alcuni analisti ritengono altresì che i ricavi di Nvidia “saliranno di nuovo a 43 miliardi di dollari nel primo trimestre fiscale del 2026“. Le azioni Nvidia potrebbero salire di oltre il 40% e il prezzo salire addirittura fino a 190 dollari.

Tutti questi fattori indicano che Nvidia è ancora un buon affare, secondo gli analisti, e che gli investitori potrebbero sfruttare il momentaneo ribasso proprio per acquistare titoli destinati a crescere ancora molto.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.