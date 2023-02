Azioni che si impongono sul Ftse Mib con stile e ottimi risultati societari

Qualunque sia l’orizzonte temporale che si va a guardare, da 5 anni a 1 anno, le azioni che si impongono sul Ftse Mib sono quelle di Brunello Cucinelli. La loro performance, infatti, è sempre nei primi 10 posti a dimostrazione di una solidità che è rimasta costante nel corso dei 10 anni di contrattazioni del titolo a Piazza Affari. Tuttavia, quanto osservato negli ultimi 4 mesi entrerà nella storia di Brunello Cucinelli. Mai prima d’ora, infatti, le quotazioni avevano guadagnato oltre il 60% in poco più di 4 mesi. Ma quale è la benzina che alimenta il motore del rialzo?

I risultati societari sono eccezionali

I risultati ottenuti da Brunello Cucinelli nel corso del 2022 sono stati fantastici. I ricavi netti consolidati preliminari sono stati pari, nei dodici mesi, a 919,5 milioni di euro, con una crescita del 29,1% a cambi correnti rispetto al 2021. L’azienda, poi, gode inoltre di una solida struttura patrimoniale. L’indice di liquidità è ben superiore a 1.

Un aspetto molto importante, però, è questo. Nel 2024, l’azienda considera una crescita ragionevole dei ricavi del +10%, e di raggiungere il raddoppio del fatturato in significativo anticipo rispetto alla programmazione iniziale del piano decennale iniziato nel 2019, che considerava il raggiungimento di questo obiettivo nel 2028.

C’è, quindi, poco da sorprendersi se il titolo continua ininterrottamente la sua salita.

Unico neo in un quadro molto brillante è quello relativo alla distribuzione del dividendo. Allo stato attuale, infatti, il rendimento atteso è pari a circa lo 0,5%. Un livello molto basso rispetto alle potenzialità del titolo.

Azioni che si impongono sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 3 febbraio in rialzo dello 4,12% rispetto alla chiusura precedente, a quota 80,90 euro.

La tendenza in corso è rialzista visto che sia le medie che lo SwingTrading Indicator sono saldamente impostate al rialzo. Il titolo è ipercomprato, ma questo non è un buon motivo perché si possa assistere a un’inversione ribassista.

Allo stato attuale il rialzo in corso potrebbe continuare fino in area 84,6 €. Il superamento di questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento di area 103,6 €. In caso contrario, invece, le azioni Brunello Cucinelli potrebbe andare incontro a un ritracciamento.

Articoli interessanti per te

Quali azioni preferire nel settore Oil&Gas tra ENI, Saipem e SNAM?

Se non vuoi ricorrere alle medicine ecco gli antinfiammatori più venduti e più usati in Italia