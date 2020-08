Il tuo segno zodiacale potrebbe essere sbagliato. Siete sicuri di essere 100% Pesci o Bilancia o Capricorno? Ogni giorno leggete il vostro oroscopo, leggete quello settimanale e quello mensile? Ma se vi dicessimo che per tutto questo tempo quello in realtà potrebbe non essere stato il vostro segno? In sostanza bisognerebbe slittare tutto di un mese. Quindi chi è nato a fine gennaio, dal 20 gennaio al 15 febbraio, è convinto di essere Acquario ma in realtà sarebbe Capricorno. Ma perché questo? E ora che facciamo? Quindi esiste un nuovo segno zodiacale?

Il tuo segno zodiacale potrebbe essere sbagliato

La NASA ha parlato di un’ulteriore costellazione che si aggiunge alle dodici già note utilizzate pure per i famosi segni dell’oroscopo. Esiste infatti un nuovo segno che deve essere aggiunto allo Zodiaco. Si tratta di Ofiuco, che era già nota ben 3000 anni fa ai Babilonesi. I quali però hanno deciso di ignorarla per convenzione. Il popolo antico aveva già il suo calendario da 12 mesi basato sulle fasi lunari e comunque preferiva la ripartizione del periodo annuale in un numero pari.

La costellazione Ofiuco

Questa costellazione, chiamata dai ricercatori “Il portatore di serpenti”, passa dietro il Sole nel periodo che va dal 30 novembre al 18 dicembre. Quello che in origine era il Sagittario. Quindi se qualcuno ha scoperto di essere nato sotto un segno zodiacale errato, altri hanno scoperto di essere nati sotto un segno zodiacale totalmente nuovo.

Ma comunque la NASA si occupa di astronomia, e dunque di scienze. Non ha perciò nessun interesse ad avere voce in capitolo sul numero di segni zodiacali che sono comunemente utilizzati in astrologia. Probabilmente il dibattito su Ofiuco non sconvolgerà l’oroscopo oggi come non lo ha fatto nell’ormai lontano 2016 e tutto rimarrà come è adesso. Nessuno dunque dovrà cambiare il suo segno zodiacale e la scoperta scientifica ribadita negli ultimi tempi non avrà effetti sul destino di chi crede alle stelle.