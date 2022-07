Pagare le tasse è un dovere morale e costituzionale da cui non si prescinde. Tuttavia, talora rispettare le scadenze diventa difficile non per mancanza di volontà quanto per il sopraggiungere di difficoltà. A volte, infine, basta effettuare il giusto investimento per ricavare il necessario per pagare alcune tasse dei figli.

Per chi ha un’attività economica e/o una famiglia, le spese e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Da un momento all’altro le entrate si possono contrarre, così come possono aumentare le uscite.

Per venire incontro al cittadino, il legislatore negli ultimi anni ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione. Si tratta della c.d. Rottamazione, cioè l’opportunità di chiudere il conto con il Fisco pagando a rate. Inoltre evita al contribuente il pagamento degli interessi e delle sanzioni legate al tardato pagamento.

Ora, però, attenzione scadono a giorni le rate delle tasse della rottamazione ter. Vediamo di capire di quali rate si tratta

Riammissione e prossime scadenze della rottamazione-ter

Con l’espressione Rottamazione-ter ci si riferisce alla terza edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Essa fa seguito alle prime due edizioni della Definizione agevolata e prevede condizioni più vantaggiose per il contribuente.

Inoltre la Legge di conversione del Decreto Sostegni ter ha riammesso ai benefici alcuni contribuenti. Il riferimento è a chi non ha corrisposto entro il termine del 9 dicembre 2021 le rate le cui scadenze originarie erano nel 2020 e nel 2021. Al riguardo ha previsto anche dei nuovi termini di pagamento.

Inoltre la stessa Legge 25/2022 ha ridisegnato il calendario delle scadenze previste originariamente per il 2022. In questo caso il pagamento viene considerato nei tempi se lo stesso è eseguito per intero entro il mese di novembre 2022.

Attenzione scadono a giorni le rate delle tasse della rottamazione ter per non perdere i benefici

Vediamo quindi qual è il nuovo calendario dei versamenti.

Il 30 aprile 2022 è scaduto il termine ultimo per pagare le rate la cui scadenza era fissata nel 2020.

Invece il (nuovo) termine ultimo per pagare le rate in scadenza nel 2021 è quella del 31 luglio. Dunque, attenzione scadono a giorni le rate delle tasse della rottamazione ter riguardanti l’anno scorso.

Il riferimento è alle rate originariamente in scadenza per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Inoltre valgono al solito i 5 giorni di tolleranza, che sommati ai festivi e prefestivi portano al termine ultimo dell’8 agosto 2022.

Ricordiamo che si decade dai benefici in caso di pagamenti parziali e/o oltre i termini. Cioè questi pagamenti verrebbero considerati come acconto sul dovuto.

Infine ricordiamo che per le rate del 2022 il termine ultimo per considerare tempestivo il pagamento è quello del 30 novembre 2022. Tuttavia, considerato anche in questo caso i 5 giorni di cuscinetto si arriva alla scadenza del 5 dicembre.

Approfondimento

L’Agenzia delle Entrate avvisa che chi ha ricevuto questa Comunicazione ha 10 giorni di tempo per inviare la documentazione all’ASL