Questione di giorni e poi alcune ricche promozioni sul reddito fisso scadranno. L’emittente di turno, infatti, rivedrà le attuali condizioni di mercato e ricalibrerà l’offerta alla clientela. Prendiamo il caso dell’offerta Supersmart per i titolari di libretto postale Smart. Al riguardo, attenzione perché scade a giorni l’offerta Premium al 4% alle Poste e il capitale è sempre disponibile.

Si tratta dell’offerta a vincolo concessa da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l’emittente, ai titolari dell’omonimo strumento di gestione del risparmio.

Per chi ha il libretto

L’offerta Supersmart sarebbe la versione “conto deposito” sul fronte del risparmio postale. Se nel primo caso l’emittente è una banca, nel secondo abbiamo CDP (con il deposito garantito dallo Stato Italiano), mentre Poste è l’intermediario. Al netto delle condizioni di turno, serve l’apertura dell’accantonamento e di attendere la scadenza naturale prevista di volta in volta. Il capitale è disponibile anche prima del termine. Al momento dell’articolo le offerte Supersmart disponibili sono le seguenti:

offerta Supersmart Standard 360 giorni, sempre disponibile per chi detiene un libretto Smart. Il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è del 2,50%;

offerta Supersmart Pensione, per chi inoltrato una richiesta di accredito di una pensione INPS presso Poste o ha ricevuto almeno un accredito sul libretto Smart. Il vincolo è di 364 giorni e l’interesse a scadenza è del 3,50% lordo;

offerta Supersmart Premium 540 giorni, ossia 18 mesi. Il tasso lordo pagato a scadenza è del 4,00% annuo, ma è riservato solo a chi apporta nuova liquidità.

Durante l’anno l’emittente propone anche l’offerta Rinnova per chi ha un vincolo scaduto. Al momento in cui scriviamo essa non è disponibile e quindi non attivabile.

Ora, è proprio l’offerta Premium quella che scadrà il 10 gennaio. Il grande dilemma è se essa verrà rinnovata integralmente o no. Non abbiamo la risposta, e forse non ce l’ha neanche CDP perché dipenderà dall’evoluzione delle condizioni di mercato.

Tuttavia, mentre sul futuro rinnovo (nei giorni a venire) della promo non dovrebbero esserci dubbi, altrettanto non ci sentiamo di dire sulle condizioni. Quella ancora in corso fu lanciata a metà novembre quando i rendimenti erano più robusti degli attuali. In questi 50 giorni i rendimenti si sono sgonfiati, per cui è probabile che, a parità di tempo e condizioni, la nuova offerta Premium possa rendere di meno. Staremo a vedere cosa prevederà di concreto l’emittente.