Bull trap o bear trap, rialzo o ribasso, come andranno i mercati in un momento dove il ciclico sell in may ci potrebbe mettere lo zampino? Quest’anno, cosa accadrà nel mese di maggio? Momento di indecisione anche forte, ma quello che conta sono i segnali operativi dati dai grafici. Ed oggi, il movimento rialzista iniziato dai minimi di ieri sembrava aver assunto anche più forza ma non c’è stato alcun segnale di inversione riailzista. Quindi, attenzione, è in corso ancora un segnale ribassista e se verrà confermato domani, i mercati potrebbero crollare per un mese!

Le chiusure di contrattazione settimanale faranno formare o meno swing ribassisti rilevanti che potrebbero portare ribassi fino al 19 maggio o addirittura il 22 giugno. Oppure a rialzi fino a queste date. Ad oggi, la situazione grafica ci fa propendere per ulteriori ribassi, ma dati i recenti sviluppi, meglio attendere conferme proprio da domani.

Procediamo per gradi.

Alle ore 21:57 del 22 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.261

Eurostoxx Future

3.951

Ftse Mib Future

24.050

S&P 500 Index

4.136.

I grafici sembrano volersi allineare alla previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 16 aprile

Occhi puntati sulla giornata di domani, perchè questa potrebbe dispiegare effetti fino al 19 maggio.

Attenzione, è in corso ancora un segnale ribassista e se verrà confermato domani, i mercati potrebbero crollare per un mese!

Di seguito la mappa operativa e i livelli operativi da monitorare per la giornata di venerdì:

Dax Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 23 aprile superiore a 15.252.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 23 aprile superiore a 4.000.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 23 aprile superiore a 24.050.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 23 aprile superiore a 4.159,18.

Quale operatività è consigliata?

Mantenere posizioni short multidays sugli indici analizzati. Domani o si inizia a crollare o si vola di nuovo al rialzo!

Quali potrebbero essere gli obiettivi da raggiungere in caso di continuazione e conferma del ribasso?

Dax Future

14.430/13.850

Eurostoxx Future

3.727/3.643

Ftse Mib Future

22.600/21.500

S&P 500 Index

3.853/3.650.

Come al solito si procederà per step.