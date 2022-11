Attenzione alle graduatorie dei vincitori concorso in Polizia e Carabinieri, INAIL e MinisteroDifesa

Il sogno, neanche tanto nascosto, di ogni candidato a un concorso pubblico è quello ovviamente di risultare vincitore dello stesso.

Si parte dalla ricerca del bando “giusto”, ossia in linea con il proprio profilo formativo e aspirazioni, e quindi con l’inoltro della domanda di partecipazione. Poi si incomincia con l’eventuale prova preselettiva, le prove scritte e/o orali e le eventuali prove psico-attitudinali (specie nei concorsi militari). Infine si confida di apparire nell’elenco ultimo e ufficiale dei c.d. vincitori della selezione.

Ora, al riguardo attenzione alle graduatorie dei vincitori concorso in Polizia e Carabinieri e di altre importanti selezioni.

Dalla Gazzetta Ufficiale n. 87 alla n. 89 di novembre

Iniziamo col vedere alcune delle principali graduatorie apparse nelle G.U. numeri 87, 88 e 89, tutte pubblicate in novembre.

Sulla Gazzetta n. 87 incontriamo l’avviso della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato. Si fa riferimento al bando indetto a suo tempo sulla Gazzetta n. 40 del 20 maggio 2022.

Passando al numero successivo della G.U., ecco l’avviso dell’ARPA Piemonte di Torino per 4 posti di ingegneri cat. D a tempo pieno e indeterminato. L’ARPA aveva pubblicato l’estratto del bando sulla G.U. n. 16 del 25 febbraio.

Infine sul n. 89 dell’11 novembre incontriamo gli avvisi riguardanti le seguenti graduatorie:

2 del Ministero della Difesa per l’ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli (più 24 con attestato di bilinguismo) del ruolo Ispettori dell’Arma Carabinieri;

2 del Ministero della Giustizia per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria (un bando per 5 posti e l’altro per 18). Il Ministero aveva bandito tali selezioni nell’autunno del 2020;

una del Ministero della Salute per la copertura di 27 posti di vari profili non dirigenziali. Qui si fa riferimento alle procedure concorsuali pubblicate in Gazzetta nel n. 49 del 21 giugno 2022 e nel n. 56 del 21 luglio 2020.

Attenzione alle graduatorie dei vincitori concorso in Polizia e Carabinieri a tempo indeterminato

Sulla Gazzetta numero 91 del 18 novembre incontriamo un primo avviso di graduatoria definitiva del Ministero della Giustizia per 140 funzionari contabili per il DAP. Il concorso pubblico di riferimento è quello bandito sulla 4° serie speciale della Gazzetta del 28 dicembre 2021, n. 103.

A seguire ecco l’avviso sulla parziale modifica della graduatoria di merito del concorso per 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato. Il Ministero dell’Interno ha bandito questo concorso sulla G.U. n. 9 del 31 gennaio 2020.

Sulla G.U. n. 92 segnaliamo la graduatoria INAIL per 95 posti di dirigente medico di primo livello e 75 infermieri, tutti per la durata di 36 mesi. Il relativo avviso di indizione è apparso in Gazzetta il 12 agosto 2022 (n. 64).

Ai Lettori interessati si ravvisa di consultare attentamente la pagina dedicata ai concorsi sul portale del Ministero o Ente di interesse. Sui rispettivi siti istituzionali, infatti, sono pubblicate le graduatorie finali di riferimento.