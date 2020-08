In questo articolo, “Attenzione alle 50 euro false! Ecco come riconoscerle”, un focus sui pericoli di truffe basate sugli euro falsi. Presa di mira da malfattori in cerca di “illecita fortuna”, la cartamoneta da 50 euro è entrata nell’elenco delle banconote più falsificate degli ultimi anni.

Rappresenta una dei sette tagli di banconota in euro ed è la quarta in ordine crescente di valore. Introdotta nel 2002, oggi, la banconota di 50 euro è in circolazione in 25 paesi.

Come riconoscere una banconota di 50 euro falsa?

Grazie ai raffinati sistemi utilizzati dai falsari, individuare le banconote contraffatte non è semplice. Tuttavia, esistono alcuni accorgimenti per possono aiutarci a capire se, nelle nostre mani, abbiamo soldi veri o falsi.

Secondo il vademecum della BCE (la Banca Centrale Europea), sono quattro gli elementi da tenere bene in mente. Il numero in trasparenza, il disegno in filigrana, il filo di sicurezza e le perforazioni.

Ecco cosa suggerisce la Banca Centrale Europea

Con la nuova banconota da 50 euro, entrata in circolazione nel 2017, è stato introdotto un altro elemento di sicurezza: la finestra con ritratto. Ovvero, guardando la banconota in controluce, la finestra rivela in trasparenza, su entrambi i lati del biglietto, il ritratto di Europa (figura mitologica).

Inoltre, muovendo la banconota, è possibile scorgere il cambiamento del colore del numero di serie che da verde smeraldo passa al blu scuro. Stesso cambio di colore per la cifra “50” nell’angolo inferiore sinistro.

Toccando la banconota sul fronte, si percepiscono i trattini in rilievo lungo i margini destro e sinistro.

Inoltre, l’immagine principale, le iscrizioni e la cifra di grandi dimensioni indicante il valore di 50 euro sono stampati in rilievo.

Ed ancora, dalla seconda serie l’acronimo della Banca Centrale Europea compare in nove varianti linguistiche (BCE ECB ЕЦБ EZB EKP EKT EKB BĊE EBC).

Il nome della moneta, invece, è scritto in caratteri cirillici (EBPO), oltre che in caratteri latini (EURO) e greci (EYPΩ). Infine, la cartina dell’Europa sul retro delle banconote della seconda serie include anche Malta e Cipro.

Cosa fare se hai una banconota falsa?

Se hai dei dubbi ha dubbi sull’autenticità delle banconote che possiedi, non tentare di spenderli! È un reato. Sarà necessario, invece, recarsi allo sportello di qualsiasi banca e compilare un verbale. Se la banconota risulta essere contraffatta, otterrai il rimborso del valore della banconota.

Se “Attenzione alle 50 euro false! Ecco come riconoscerle” ti è stato utile, leggi anche “Come riconoscere una banconota falsa da 20 euro”.