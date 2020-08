I motivi per non comprare subito un titolo azionario dal dividendo con rendimento superiore al 5% sono molti. Soprattutto se si parla di SNAM.

In un precedente articolo abbiamo scritto di come SNAM fosse uno dei migliori titoli del Ftse Mib per garantirsi una vecchiaia serena con una buona pensione integrativa. Confermiamo parola per parola quanto scritto in precedenza, ma stando alle indicazioni dell’analisi grafica e previsionale, questo non è il momento ideale per acquistare il titolo.

Prima di affrontare questo argomento ricordiamo che al momento il consenso medio dei 19 analisti che coprono il titolo è Outperform con un prezzo obiettivo medio di 4,91€ per una sottovalutazione di poco più del 10%.

I motivi per non comprare subito un titolo azionario dal dividendo con rendimento superiore al 5%. Soprattutto, quando comprare per l’analisi grafica e previsionale?

SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 17 agosto a quota 4,421€ in ribasso dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.

Nel medio/lungo termine la tendenza in corso è rialzista e, al momento, non s’intravedono pericoli all’orizzonte.

Nel breve periodo, invece, la situazione è un po’ più complessa e richiede molta cautela. Come si vede dalla figura, le quotazioni sono a stretto contatto con il supporto in area 4,4155€. Chiusure giornaliere inferiori a questo livello aprirebbero le porte a una discesa almeno fino in area 4,1223€ (I° obiettivo di prezzo). Su questo livello si potrebbe essere acquirenti purché si metta lo stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 4,1223€.

