Da quando i social network Hanno cominciato a diffondersi nel nostro paese sono cambiate molte cose nelle nostre vite. Abbiamo difatti spostato una grandissima parte della socialità in rete, provocando con questo gesto tutte le conseguenze che ben conosciamo. Alcune sono positive certo, come ritrovare dopo tanto tempo persone ormai perse, altre invece possono rivelarsi alquanto fastidiose. Se non, addirittura, pericolose.

Tutto su internet

Del resto come la stragrande maggioranza delle persone, anche i malintenzionati e i truffatori hanno colto l’occasione, iniziando ad utilizzare i Social. Ed effettivamente proprio per il modo in cui sono concepite queste applicazioni si rivela estremamente semplice per loro adescare possibili vittime. È necessario dunque tenere sempre gli occhi aperti, perché le tecniche si fanno giorno dopo giorno più raffinate, e anche i più esperti potrebbero cascarci. A tal proposito, sveleremo un virus che ultimamente si sta diffondendo su Facebook, così da riconoscerlo immediatamente. Infatti attenzione al messaggio che gira su Messenger perché non promette niente di buono.

T’assomiglia

Anche se in questo caso non si tratta di un tentativo di truffa di denaro, cadere in questo tranello potrebbe avere delle conseguenze spiacevoli. È inoltre molto difficile riconoscerne la pericolosità in quanto il messaggio in questione arriva direttamente da un nostro amico di Facebook. Vediamo di che si tratta. Dunque attenzione al messaggio che gira su Facebook perché non promette niente di buono. “T’assomiglia”, questo è il brevissimo testo che potrebbe comparire sull’anteprima della nostra chat di Messenger, ovvero la sezione per conversare su Facebook. Chiunque di noi sarebbe incuriosito dall’aprire questo messaggio, per due motivi fondamentali.

Innanzitutto perché ci arriva direttamente da una persona che conosciamo o che, comunque, abbiamo come amico sul social network. In secondo luogo perché chiunque di noi sarebbe curioso di vedere a cosa esattamente questa frase si riferisca. Solitamente infatti insieme al messaggio troviamo sempre un link da aprire per saperne di più, ed è proprio qui che giace l’inganno. Cliccandoci sopra permetteremo ad un virus di entrare nel nostro computer, causando tutti i problemi che possiamo imaginare. Si tratta in genere di una miriade di pubblicità che cominceranno ad apparire ad ogni momento mentre usiamo il PC. Per quanto dunque non si tratti di perdere denaro, è comunque qualcosa che vorremmo evitare. Dunque, se troviamo sospetto che quella determinata persona ci contatti o che ci dica questa particolare frase, dovremmo pensarci due volte prima di cliccare. Quindi attenzione al messaggio che gira su Messenger perché non promette niente di buono.